Le dollar est resté stable lundi et les crypto-monnaies ont bondi, les investisseurs évaluant ce que la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump pourrait signifier pour ses chances aux élections de 2024 et l'impact possible sur les marchés.

Au lendemain de la fusillade, les investisseurs ont réduit les chances d'une victoire de Trump. Par le passé, une telle attente a renforcé le dollar, les traders ayant calculé qu'elle conduirait à un assouplissement de la politique budgétaire et à une augmentation des droits de douane.

Mais les gains de la monnaie dans les heures de négociation de la région Asie-Pacifique ont été de courte durée, le marché se concentrant également sur les perspectives de politique monétaire.

"Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir d'ici novembre et beaucoup d'incertitude sur ce que la Réserve fédérale fera dans les mois à venir", a déclaré Jane Foley, stratège senior FX chez Rabobank.

Les marchés prévoient désormais une baisse de taux d'un quart de point de la part de la Fed en septembre, après que les données de la semaine dernière ont montré que

les prix à la consommation

ont baissé en juin sur une base mensuelle pour la première fois en quatre ans.

"D'une part, vous avez une probabilité accrue que la Fed réduise ses taux en septembre et, d'autre part, une probabilité accrue d'une présidence Trump, ce qui suggère que le cycle des taux d'intérêt pourrait être assez limité", a ajouté M. Foley de Rabobank.

"Vous avez ces deux facteurs opposés pour le dollar à court terme".

L'indice du dollar, qui mesure la devise par rapport à six autres devises, était en hausse de moins de 0,1 % sur la journée, à 104,10.

L'euro a peu varié à 1,0910 $ après avoir atteint son plus haut niveau depuis mars à 1,0921 $, tandis que la livre sterling a baissé de 0,1 % à 1,2979 $.

Les rendements des obligations américaines à long terme ont augmenté en raison des attentes selon lesquelles une victoire de Trump entraînerait des politiques qui augmenteraient la dette publique et alimenteraient l'inflation.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a augmenté d'environ 3,5 points de base à 4,2197%.

Ailleurs, les prix des crypto-monnaies ont bondi, le bitcoin ayant augmenté d'environ 4 % à 62 601 $. L'Ether a bondi de près de 5 % à 3 338 $.

Trump s'est présenté comme un champion de la crypto-monnaie, bien qu'il n'ait pas offert de détails sur la politique cryptographique qu'il propose.

SURVEILLANCE DU YEN

Ailleurs, le yen a inversé certains de ses gains de la fin de la semaine dernière et s'est établi à 157,96 pour un dollar, bien qu'il ne soit pas très loin d'un plus haut d'un mois de 157,30 atteint vendredi.

On pense que Tokyo est intervenu sur le marché pour soutenir la monnaie japonaise battue la semaine dernière dans le sillage du rapport d'inflation américain plus froid que prévu, avec des données de la Banque du Japon suggérant que les autorités pourraient avoir dépensé jusqu'à 3,57 trillions de yens (22,4 milliards de dollars) pour le faire jeudi.

"Nous continuons à penser qu'une appréciation plus substantielle du yen nécessitera un choc négatif plus important de la croissance américaine ou une BoJ (Banque du Japon) beaucoup plus hawkish", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

La Chine a également attiré l'attention des investisseurs lundi, les données montrant que la deuxième économie mondiale a connu une croissance beaucoup plus lente que prévu au deuxième trimestre, plombée par un ralentissement prolongé de l'immobilier et par l'insécurité de l'emploi qui a réduit la demande intérieure.

Des chiffres séparés publiés plus tôt dans la journée ont montré que les prix des logements neufs en Chine ont chuté au rythme le plus rapide en neuf ans en juin, le secteur sinistré ayant du mal à trouver un point d'équilibre malgré les mesures de soutien du gouvernement visant à contrôler l'offre excédentaire et à soutenir la confiance.

Le yuan chinois a baissé de 0,2% à 7,2616 pour un dollar sur le marché terrestre.

"L'affaiblissement de la dynamique du deuxième trimestre implique en quelque sorte que nous aurons besoin de plus de soutien pour que l'économie atteigne l'objectif de 5 % sur l'ensemble de l'année", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

Le rassemblement des hauts fonctionnaires chinois, qui a lieu une fois tous les cinq ans et qui donne généralement lieu à des changements de politique, a débuté lundi. Le plénum de quatre jours sera surveillé pour les mesures visant à soutenir la reprise inégale de la deuxième plus grande économie du monde.