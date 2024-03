Le dollar est resté stable lundi, les opérateurs se tournant vers une semaine dominée par les réunions des banques centrales du monde entier, la Banque du Japon semblant sur le point de mettre fin aux taux négatifs et l'attention se portant sur le nombre de baisses de taux prévues par la Réserve fédérale.

Outre le Japon et les États-Unis, les banques centrales d'Angleterre, d'Australie, de Norvège, de Suisse, du Mexique, de Taïwan, du Brésil et d'Indonésie doivent toutes se réunir, et la plupart d'entre elles ne devraient pas modifier leurs taux.

En Asie, les projecteurs sont braqués sur la Banque centrale du Japon, car les augmentations de salaires plus importantes que prévu par les grandes entreprises japonaises ont renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale est prête à annoncer une nouvelle ère en mettant fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs, potentiellement dès mardi.

Les préparatifs internes en vue d'une sortie sont en cours depuis que Kazuo Ueda a pris ses fonctions de gouverneur de la BOJ en avril de l'année dernière, et étaient pour la plupart terminés à la fin de l'année, ont déclaré à Reuters des sources familières avec les réflexions de la banque.

Lundi, le yen japonais s'est légèrement replié à 149,13 pour un dollar, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis plus d'une semaine, à 149,33, plus tôt dans la séance. La monnaie asiatique a connu une période difficile ces dernières semaines, s'affaiblissant jusqu'à 150,88 le mois dernier, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une intervention des autorités japonaises.

Mais les spéculations croissantes selon lesquelles la banque centrale japonaise pourrait se préparer à abandonner sa politique monétaire ultra-accommodante ont stimulé le yen, qui a atteint son plus haut niveau en un mois, à 146,48 pour un dollar, au début du mois.

Les dernières données hebdomadaires de l'autorité américaine de régulation des marchés montrent que les spéculateurs détiennent une position nette courte sur le yen d'une valeur de 8,66 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 11 milliards de dollars qu'ils détenaient au début du mois.

Il est toujours possible que la BOJ choisisse d'attendre sa réunion d'avril pour agir, les marchés évaluant à 39 % les chances que la banque centrale fasse passer son taux directeur de -0,1 % à 0,0 % mardi.

"Mais même si la BOJ décide cette semaine de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs, nous pensons que les responsables resteront pessimistes et ne prévoiront pas une série de hausses de taux supplémentaires en 2024, ce qui nuirait aux actifs à risque japonais", a déclaré Mansoor Mohi-uddin, économiste en chef à la Banque de Singapour.

Outre le Japon, la banque centrale australienne doit également se réunir mardi et devrait maintenir ses taux, les économistes interrogés par Reuters s'attendant à au moins deux baisses de taux au cours du dernier trimestre 2024.

L'attention des investisseurs se portera sur la déclaration de politique générale et les commentaires afin d'évaluer si la Banque de réserve d'Australie choisit de diluer davantage son biais de resserrement.

Le dollar australien a peu changé à 0,6563 $, se rapprochant de son plus bas niveau depuis plus d'une semaine. Le dollar néo-zélandais était en hausse de 0,14% à 0,60925 $.

L'euro a acheté pour la dernière fois 1,0886 $, tandis que la livre sterling était à 1,27325 $ avant la réunion de la Banque d'Angleterre de jeudi, au cours de laquelle la banque centrale devrait rester immobile.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 103,47, après avoir atteint 103,50 plus tôt dans la session, son plus haut niveau depuis le 6 mars, en prévision de la réunion de la Fed cette semaine.

Alors que la banque centrale américaine ne devrait pas modifier ses taux d'intérêt, les données sur les prix à la production et à la consommation plus élevées que prévu la semaine dernière ont incité les opérateurs à réduire leurs paris sur de futures baisses.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent désormais sur une réduction de 72 points de base cette année, avec 58 % de chances que la première baisse de taux ait lieu en juin.

L'attention se porte désormais sur la question de savoir si les décideurs politiques modifieront leurs projections de baisses de taux, ou dot plots, pour cette année. En décembre, la Fed prévoyait un assouplissement de 75 points de base, soit trois baisses de taux, en 2024.

"Nous pensons que les risques sont orientés vers une prévision médiane de la Fed montrant moins d'assouplissement qu'en décembre, ce qui serait probablement positif pour le dollar", a déclaré Hamish Pepper, stratège pour les revenus fixes et les devises chez Harbour Asset Management.