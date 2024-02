Jusqu'ici, tout va bien

Silence, on monte. Les résultats d'entreprises continuent à animer les marchés en créant parfois de grands écarts, à l'image du match entre les sacs en cuir et les crèmes de beauté, qui a largement tourné à l'avantage d'Hermès contre L'Oréal la semaine dernière. Il y aura d'autres duels entre des carpes et des lapins cette semaine : Capgemini / Coca-Cola par exemple, ou Airbus / Deere. En attendant, il ne se passe presque rien en Asie ce matin pour cause de weekend à rallonge sur la plupart des marchés.