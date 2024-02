Le dollar est resté stable vendredi, en voie de réaliser sa cinquième hausse hebdomadaire consécutive, alors que les investisseurs prennent en compte les données économiques et les attentes fermes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en juin, tandis que le yen s'est négocié au niveau psychologiquement clé de 150 pour un dollar.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, était en hausse de 0,09 % à 104,35 vendredi, après avoir baissé de 0,4 % jeudi. L'indice est en passe de réaliser un gain de 0,2 % pour la semaine, le cinquième consécutif.

Le dollar a glissé jeudi après une série de données économiques américaines mitigées, avec des ventes au détail qui ont chuté plus que prévu en janvier, tirées par des baisses dans les recettes des concessionnaires automobiles et des stations-service.

Un rapport séparé a montré que les demandes initiales d'allocations de chômage ont diminué de 8 000 pour atteindre 212 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 10 février, une preuve supplémentaire que le marché du travail américain reste tendu.

"Nous avons vu que l'activité américaine commence à montrer un certain ralentissement et que l'élan du dollar est en train de s'essouffler", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC à Singapour.

"Une lecture plus faible de l'IPP aujourd'hui devrait faire baisser le dollar. Mais les attentes globales du marché concernant le calendrier de la première réduction de la Fed et l'ampleur de cette réduction continueront à alimenter la volatilité sur les marchés des changes."

Une série de données économiques solides a réduit à néant les attentes persistantes d'une réduction précoce et importante des taux d'intérêt de la part de la Fed, les traders estimant désormais à 80 % la probabilité d'une réduction des taux en juin, selon l'outil FedWatch de la CME.

Les marchés avaient initialement estimé que le mois de mars marquerait le point de départ du cycle d'assouplissement de la Fed.

Les opérateurs s'attendent désormais à des réductions de 94 points de base cette année, ce qui est plus proche des 75 points de base d'assouplissement prévus par la Fed et nettement inférieur aux 160 points de base de réduction prévus par les marchés à la fin de l'année 2023.

Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré jeudi que si la banque centrale américaine avait fait beaucoup de progrès pour réduire les pressions inflationnistes, les risques persistants signifiaient qu'il n'était pas encore prêt à appeler à des baisses de taux d'intérêt.

"Nous envisagerons probablement bientôt le moment approprié pour que la politique monétaire devienne moins restrictive", a déclaré M. Bostic.

"Pour l'instant, la solidité du marché du travail et de la macroéconomie permet de prendre ces décisions de politique monétaire sans urgence excessive", a-t-il ajouté.

Les investisseurs se sont concentrés sur les commentaires des décideurs politiques, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant présenter à la commission bancaire du Sénat sa mise à jour semestrielle de politique monétaire le 7 mars.

LE YEN S'INQUIÈTE

Le yen japonais s'est affaibli de 0,10 % à 150,08 pour un dollar dans les premiers échanges, oscillant près de la barre des 150, un niveau qui met le marché en alerte quant à une éventuelle intervention du Japon pour affaiblir sa monnaie, ainsi qu'à des coups de gueule de la part des responsables.

Le yen, qui est très sensible aux taux américains, subit des pressions persistantes car les investisseurs réduisent leurs attentes quant à l'ampleur et au rythme du cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale. La monnaie asiatique a perdu 6 % cette année.

"La diminution de l'efficacité des interventions verbales pourrait obliger les responsables japonais à prendre des mesures concrètes pour ralentir le rythme de la dépréciation du yen si les rendements du Trésor américain continuent d'augmenter", a déclaré Kieran Williams, responsable des opérations de change pour l'Asie chez InTouch Capital Markets.

Le Japon est entré de manière inattendue en récession à la fin de l'année dernière, perdant son titre de troisième économie mondiale au profit de l'Allemagne et soulevant des doutes quant à la date à laquelle la banque centrale commencerait à mettre fin à sa politique monétaire ultra-libre qui dure depuis dix ans.

Pendant ce temps, l'euro était en baisse de 0,07 % à 1,0763 $, tandis que la livre sterling était à 1,2582 $, en baisse de 0,14 % sur la journée.

Le dollar australien a baissé de 0,20 % à 0,651 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,21 % à 0,609 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1,16% à 51 966,22 $.