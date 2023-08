Le dollar américain a récupéré une partie des fortes baisses de la séance précédente, les investisseurs attendant les données du marché du travail pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale.

L'indice du dollar - qui mesure la devise par rapport à six autres devises, dont le yen et l'euro - a augmenté de 0,09% à 103,64 dans l'après-midi en Asie.

Mardi, l'indice avait chuté de 0,39% pour sa pire journée en un mois et demi, après qu'une baisse des ouvertures d'emplois JOLTS à un plus bas de 2 ans et demi ait incité les traders à réduire leurs paris pour de nouvelles hausses des taux américains.

"Les traders étant désormais sensibles à des données américaines plus faibles dans l'espoir d'une hausse des taux de la Fed, je m'attends à ce que les baissiers du dollar se jettent sur toutes les données qui confirment le rapport JOLTS sur l'emploi", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché chez City Index.

"Bien que cela apporte de l'excitation sur le fait que les rendements et le dollar américain ont atteint un sommet, nous recommandons une certaine prudence étant donné que cela a été fait en réponse à des données de second ordre sur l'emploi, et qu'il y a beaucoup d'autres données à venir cette semaine, avec en point d'orgue le rapport mensuel sur les emplois non agricoles de vendredi, a ajouté M. Simpson.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui est le plus sensible aux attentes concernant la politique de la Fed, a chuté de 18 points de base (pb) à 4,871 % mardi, avant de se redresser à environ 4,91 % au cours des heures de négociation en Asie.

Le rendement à 10 ans s'est éloigné de son niveau le plus bas de 4,106 %, atteint pour la dernière fois le 11 août, pour s'établir à 4,1354 %.

Le dollar a augmenté de 0,23% à 146,205 yens. Mardi, il avait atteint un pic de 10 mois à 147,375 avant le rapport JOLTS, pour finir la journée avec une baisse de 0,45%.

Des niveaux aussi élevés ont incité les autorités japonaises à intervenir pour la première fois depuis une génération à l'automne dernier pour acheter du yen.

Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, a réaffirmé mercredi que la banque centrale surveillait de près les effets de la faiblesse du yen sur l'économie lorsqu'elle menait sa politique.

L'euro a légèrement baissé de 0,18% à 1,0860 $ après avoir augmenté de 0,56% pendant la nuit.

Les traders du marché monétaire placent actuellement 86,5 % de chances pour que la Fed maintienne ses taux le 20 septembre, bien que les chances d'une augmentation lors de la réunion suivante en novembre soient proches de 50/50.

Les investisseurs ont récemment augmenté les paris hawkish de la Fed dans le cadre d'une série de données résilientes. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour freiner une inflation encore trop élevée, mais il a également promis d'agir avec prudence.

Pendant ce temps, l'inflation australienne a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis 17 mois en juillet, renforçant les arguments en faveur d'un maintien des taux par la Reserve Bank of Australia lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

Le dollar australien a chuté jusqu'à 0,46% après les données, mais a fini par s'en débarrasser pour s'échanger sans grand changement à 0,64775 $.

Le yuan chinois s'est légèrement affaibli dans les échanges offshore à 7,3002 pour un dollar, mais est resté bien au-dessus de son plus bas niveau du 17 août à 7,3490.

La Banque Populaire de Chine a fixé le point médian officiel pour les échanges onshore à 7,1816, soit environ 1000 pips de plus que l'estimation de Reuters, ce qu'elle a fait tous les jours depuis le milieu du mois.

Ailleurs, le bitcoin a reculé de 0,94 % à 27 465 $, après avoir bondi de plus de 2 000 $ au cours de la séance précédente pour atteindre un sommet de près de deux semaines à 28 142 $.

La principale crypto-monnaie du monde a été achetée de manière agressive à la suite d'une décision de justice qui pourrait ouvrir la voie à un fonds négocié en bourse de bitcoins au comptant, le premier du genre.

Au cours de la semaine et demie qui a précédé cette décision, le bitcoin a fait du surplace autour de 26 000 dollars.

"Il reste encore du travail à faire avant d'obtenir le feu vert pour lancer un ETF au comptant, mais nous avons certainement fait un pas en avant", a écrit Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, dans une note à la clientèle, ajoutant que le prix pourrait atteindre 29 200 dollars.

"Les vendeurs à découvert s'efforceront de maintenir leur exposition en attendant de nouvelles informations.