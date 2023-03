Le dollar a trouvé un soutien en Asie mercredi, les investisseurs réduisant les attentes de réduction des taux américains, la crainte d'une crise bancaire s'estompant et un nouveau chiffre d'inflation obstinément élevé ayant été publié.

En début d'échanges, les ventes de dollars des deux dernières séances ont diminué et le billet vert a augmenté d'environ 0,2 % par rapport à l'euro et au yen. Il a ainsi atteint 132,52 yens et 1,0729 dollar par rapport à la monnaie commune.

Au cours de la nuit, les valeurs bancaires ont rebondi, tandis que les obligations et les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont perdu une partie des gains considérables qu'ils avaient enregistrés à la suite de l'effondrement de trois banques américaines en l'espace de quelques jours.

Les hausses de la livre sterling, des monnaies scandinaves, du dollar australien et du dollar néo-zélandais ont également semblé s'essouffler, sans pour autant céder du terrain.

"Lorsque la poussière sera retombée, je pense que le dollar ne sera plus aussi fort et que le flux de données reviendra probablement sur le devant de la scène", a déclaré Imre Speizer, stratège chez Westpac.

"Je pense que nous nous retrouverons avec un pic de la Fed plus bas que ce qui était prévu il y a une semaine et, toutes choses égales par ailleurs, le dollar américain devrait être un peu plus faible qu'il ne l'était il y a une semaine.

Les prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt impliquent désormais 80 % de chances d'une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt américains la semaine prochaine.

C'est beaucoup plus pessimiste qu'il y a une semaine, lorsque les marchés évaluaient une probabilité similaire d'une hausse de 50 points de base, mais c'est aussi beaucoup plus optimiste qu'il y a un jour, lorsque les craintes de la crise ont amené les traders à évaluer une probabilité de 50 % d'un maintien et de fortes réductions plus tard dans l'année.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de manière significative en février, maintenant la pression sur la Réserve fédérale pour contenir la hausse des prix.

La livre sterling, en hausse d'environ 1 % sur la semaine, s'est stabilisée à 1,2149 dollar. Le dollar néo-zélandais a reculé de 0,2 % à 0,6225 $ et le dollar australien, en hausse de 1,5 % depuis le début de la semaine, est resté stable à 0,6682 $, les investisseurs reprenant leur souffle.

Avec des marchés boursiers plus stables et un calme relatif dans les obligations, les mouvements suggèrent que les craintes immédiates de contagion dans le système bancaire américain ont diminué après la faillite de la Silicon Valley Bank la semaine dernière.

Cependant, la forte performance cette semaine du franc suisse, valeur refuge, qui a augmenté de plus de 3 % en cinq jours, montre les niveaux élevés d'inquiétude sur les marchés.

Plus tard dans la journée de mercredi, les données sur l'activité chinoise sont attendues, ainsi que le résultat de la fixation des salaires au printemps au Japon, qui pourrait donner le ton des salaires et de l'inflation au Japon pour le reste de l'année.