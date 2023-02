Le dollar s'accroche à son plus haut niveau depuis 5 semaines en raison de l'imminence des données sur l'inflation ; le yen glisse.

Le yen a glissé alors que le gouvernement devrait nommer un candidat qui soutient les paramètres politiques actuels comme nouveau gouverneur de la Banque du Japon mardi.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, se sont repliés avec les actions asiatiques sur les inquiétudes que la hausse des taux américains étouffe la croissance. La livre sterling a également reculé.

"Le dollar a été bien soutenu depuis les données sur l'emploi aux États-Unis, beaucoup plus fortes que prévu, au début du mois, et les commentaires de la Fed penchent davantage du côté des faucons, mais l'attention se porte bien sûr sur l'IPC de demain", a déclaré Shinichiro Kadota, stratège senior FX chez Barclays à Tokyo.

"Je pense que le marché est plus préoccupé par les risques de hausse de l'inflation, plutôt que par les risques de baisse."

Avant le rapport sur l'IPC de mardi, les révisions de l'ensemble des données précédentes ont montré que les prix à la consommation ont augmenté en décembre au lieu de baisser comme estimé précédemment.

Séparément, les enquêtes de l'Université du Michigan ont montré une perspective d'inflation à un an de 4,2 %, plus élevée que le chiffre final en janvier. Le président de la Fed, Jerome Powell, a cité l'enquête du Michigan comme l'un des indicateurs que la banque centrale américaine suit.

Le Dollar Index - qui mesure le billet vert par rapport à six contreparties dont le yen, l'euro et la livre sterling - a gagné 0,068 % à 103,65, restant proche du sommet de mardi dernier de 103,96, le plus fort niveau depuis le 6 janvier.

La devise américaine a gagné 0,18% à 131,63 yens, tout en restant dans la fourchette de la semaine passée, de 129,80 à 132,90.

Des sources ont déclaré vendredi que l'ancien membre du conseil de la BOJ, Kazuo Ueda, est prêt à devenir le prochain gouverneur. Dans une interview le même jour, il a déclaré qu'il était approprié pour la BOJ de maintenir sa politique actuelle d'ultra-assouplissement.

L'euro a reculé de 0,06% à 1,0669 $, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2044 $, en baisse de 0,12% sur la journée.

L'Aussie a baissé de 0,13 % à 0,6910 $, et le kiwi de Nouvelle-Zélande a perdu 0,08 % à 0,6306 $.