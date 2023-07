Le dollar était globalement en hausse jeudi, après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a renforcé les attentes du marché pour une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci.

En Asie, le yen est resté proche du niveau clé de 145 pour un dollar qui avait incité les autorités japonaises à intervenir en septembre dernier, tandis que la reprise économique hésitante en Chine a continué à exercer une pression à la baisse sur le yuan.

Le compte rendu de la réunion de juin de la Fed, publié mercredi, a montré que la grande majorité des décideurs s'attend à un nouveau resserrement de la politique monétaire américaine, même s'ils ont décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés le mois dernier.

Cela a entraîné une légère hausse du dollar et des rendements des bons du Trésor, car les paris se sont raffermis sur le fait que la Fed reprendra sa campagne d'augmentation des taux ce mois-ci et que les taux resteront plus longtemps élevés afin de maîtriser l'inflation.

Face au dollar, l'euro a touché un plus bas de près d'une semaine à 1,0843 $ au début des échanges asiatiques, tandis que la livre sterling a reculé de 0,08 % à 1,26925 $.

L'indice du dollar a augmenté de 0,04% à 103,38.

"Les minutes du FOMC semblaient optimistes, certains membres du comité étant favorables à une hausse des taux, bien qu'aucun n'ait voté en ce sens à la fin", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

"Cela a renforcé l'impression que la pause de juin était provisoire.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 89 % les chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire à la fin du mois.

Ailleurs, le yen a augmenté de plus de 0,2 % pour atteindre 144,30 pour un dollar, les inquiétudes concernant une intervention potentielle des autorités japonaises pour soutenir le yen ayant limité son déclin.

Les entreprises japonaises ont offert les plus importantes augmentations de salaire en trois décennies lors des négociations avec les travailleurs, a déclaré le plus grand groupe syndical du Japon mercredi, un développement clé dans l'énigme de la faible inflation du pays.

Le dollar australien a glissé de 0,04% à 0,6651 $, après avoir chuté de plus de 0,5% au cours de la session précédente suite à une enquête du secteur privé montrant que l'activité des services en Chine s'est développée au rythme le plus lent en cinq mois au mois de juin.

"L'Aussie est très sensible à toutes les nouvelles de la Chine en ce moment", a déclaré Sean Callow, stratège principal en matière de devises chez Westpac.

"Depuis la réouverture du secteur des services (en Chine), le rebond est un peu irrégulier et je pense que les marchés ne sont pas tout à fait sûrs que le gouvernement chinois est sérieux dans sa volonté de stimuler l'économie.

Le yuan chinois a acheté pour la dernière fois 7,2593 pour un dollar sur le marché offshore, après avoir chuté d'environ 0,4 % au cours de la session précédente.