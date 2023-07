Le dollar s'est affaibli mardi après que les responsables de la Réserve fédérale aient signalé que la banque centrale approchait de la fin de son cycle de resserrement, bien qu'il se soit négocié dans une fourchette étroite avant un rapport clé sur l'inflation américaine.

Plusieurs responsables de la Fed ont déclaré lundi que la banque centrale devra probablement augmenter encore les taux d'intérêt pour réduire l'inflation encore élevée, mais que la fin de son cycle actuel de resserrement de la politique monétaire est proche.

Ces commentaires ont fait tomber le billet vert à son plus bas niveau depuis deux mois, à 101,88, contre un panier de devises, au début des échanges en Asie, les opérateurs ayant revu à la baisse leurs attentes quant à l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt américains.

Les attentes en matière de taux d'intérêt américains ont été l'un des principaux moteurs du dollar depuis que la Fed a entamé son cycle de resserrement l'année dernière.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois, à 1,2869 dollar, tandis que l'euro a progressé de 0,03 %, à 1,1004 dollar.

"Le discours du FOMC a été le point central de la journée d'hier et les responsables qui se sont exprimés ont réitéré le message récent selon lequel deux autres hausses de taux sont probables dans les mois à venir, ce qui n'est pas vraiment une surprise", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Les marchés concentrent désormais leur attention sur les données relatives à l'inflation américaine publiées mercredi, qui apporteront plus de clarté sur les progrès réalisés par la Fed dans sa lutte contre les prix à la consommation obstinément élevés.

Une enquête de la Réserve fédérale de New York a montré lundi une baisse des attentes d'inflation à court terme parmi les Américains, qui ont déclaré le mois dernier qu'ils s'attendaient à la plus faible progression de l'inflation à court terme depuis un peu plus de deux ans.

"Si le rapport sur l'IPC est solide (demain), cela pourrait aider le marché à évaluer une deuxième hausse des taux du FOMC (après juillet) et pousser le dollar un peu plus haut", a déclaré M. Kong. "Mais je ne pense pas que la hausse soit significative étant donné que nous sommes proches de la fin du cycle de resserrement du FOMC.

Le yen japonais a atteint un plus haut de près d'un mois à 141,15 pour un dollar mardi et a été acheté en dernier lieu à 141,43 pour un dollar, soutenu par la chute des rendements du Trésor américain.

La paire dollar/yen est particulièrement sensible aux rendements américains car les taux d'intérêt au Japon sont proches de zéro.

Ailleurs, le dollar australien a gagné 0,16% à 0,6687 $, tandis que le dollar néo-zélandais a ajouté 0,06% à 0,6216 $.

Les gains des deux monnaies des Antipodes par rapport au dollar ont été limités par la reprise économique chancelante de la Chine, les deux monnaies étant souvent utilisées comme substitut liquide pour le yuan chinois.

Le yuan était en hausse marginale à 7,2254 pour un dollar sur le marché offshore.

Les données de lundi ont montré que les prix à la production en Chine ont chuté à leur rythme le plus rapide depuis plus de sept ans en juin, tandis que les prix à la consommation ont vacillé au bord de la déflation.

"Les données de l'IPC et de l'IPP en glissement annuel pour le mois de juin, qui sont inférieures aux attentes, indiquent que la Chine lutte toujours contre la déflation en l'absence d'une forte demande globale", ont déclaré les stratèges de Macquarie dans une note.

"Pour que les opérateurs deviennent positifs à l'égard de la Chine, il semble que rien de moins qu'un programme de relance énergique ne soit nécessaire.