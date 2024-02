Le dollar s'est affaibli vendredi alors qu'il se dirigeait vers une quatrième semaine de gains. Les traders ont réduit leurs paris sur la vitesse à laquelle la Banque du Japon pourrait augmenter les taux d'intérêt et sur la vitesse à laquelle la Réserve Fédérale les réduira.

Les traders ont ignoré la révision des prix à la consommation mensuels américains qui ont augmenté moins que les estimations initiales en décembre. Alors que l'inflation sous-jacente est restée un peu tiède, le tableau mitigé n'a pas modifié les perspectives du marché sur le calendrier des réductions de taux de la Fed.

Les révisions annuelles publiées par le département du travail ont également montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté un peu plus que prévu en octobre et en novembre.

"Les révisions ne vont pas inciter la Fed à réduire ses taux", a déclaré Steven Ricchiuto, économiste en chef pour les États-Unis chez Mizuho Securities USA LLC à New York.

"Le marché est pressé, (mais) la Fed est assise là à dire que nous ne sommes pas pressés. En fait, la situation est plutôt bonne de leur point de vue", a-t-il déclaré.

L'indice du dollar a baissé de 0,07% à 104,04, tandis que l'euro a augmenté de 0,08% à 1,0785 $.

Les révisions largement anticipées concernent davantage les économistes et sont trop faibles pour avoir de l'importance pour le marché, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.

"Nous avons eu un mouvement important cette semaine et je pense qu'ils étaient juste en train de consolider le marché des changes", a-t-il dit. "L'année dernière, le marché s'est montré trop agressif quant à l'ampleur des réductions de la Fed et à la date à laquelle elles allaient commencer.

Cette semaine, les responsables de la Fed ont à nouveau indiqué que la banque centrale américaine n'avait pas besoin de réduire ses taux de manière urgente. Ce message a donné au dollar un élan supplémentaire qui a poussé le yen à son plus bas niveau en dix semaines, les opérateurs ayant réduit leurs paris sur la rapidité avec laquelle la Banque du Japon (BOJ) pourrait relever ses taux d'intérêt.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi qu'il y avait de fortes chances que les conditions monétaires souples persistent même après que la banque centrale aura mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs, ce qui, selon le marché, devrait se produire dès le mois prochain.

Le yen a peu varié à 149,32 pour un dollar après s'être échangé à 149,575 plus tôt, son niveau le plus bas depuis le 27 novembre. Il se dirige vers une baisse d'environ 0,64% cette semaine, après avoir perdu de la valeur au cours de cinq des six dernières semaines.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré qu'il "surveillait attentivement les mouvements de change", prononçant une phrase bien connue pour la première fois depuis le 19 janvier. Les opérateurs n'ont pas été surpris par cet avertissement.

La prochaine publication importante de données américaines est l'IPC pour le mois de janvier, mardi.

Les opérateurs ont pratiquement exclu une réduction lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed en mars, contre une probabilité de 65,9 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME Group. Cet outil indique qu'il y a environ 60 % de chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt lors de sa réunion de mai.

La livre sterling a augmenté de 0,15 % pour atteindre 1,2635 dollar. L'euro et la livre ont été relativement résistants cette semaine, les responsables de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre s'opposant aux paris du marché sur des réductions de taux anticipées.

Le franc suisse s'est affaibli à 0,8747, avec un dollar en hausse d'environ 0,93% sur la monnaie refuge cette semaine, les traders ayant digéré les données suggérant que la Banque nationale suisse pourrait intervenir sur les marchés pour affaiblir le franc.

Le Bitcoin a augmenté de 4,9% à 47 549,00 $, après avoir atteint un sommet de 48 183 $.