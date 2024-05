Le dollar s'est affaibli mardi suite à un léger regain d'appétit pour le risque, mais il s'est maintenu dans une fourchette étroite par rapport à ses pairs avant les données clés sur l'inflation des principales économies cette semaine, que les marchés attendent pour donner des indications sur les perspectives de taux d'intérêt au niveau mondial.

Les mouvements de devises ont été largement modérés dans les premières heures de l'Asie après une session nocturne calme en raison des vacances en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais l'humeur générale était positive avec des actions mondiales qui se sont raffermies.

L'euro s'est légèrement raffermi à 1,0860 $ malgré les commentaires pessimistes des décideurs de la Banque centrale européenne (BCE) lundi et les données montrant que le moral des entreprises allemandes a stagné en mai.

Les données sur l'inflation allemande attendues mercredi et celles de la zone euro vendredi seront surveillées pour confirmer la baisse des taux de la BCE attendue la semaine prochaine, ainsi que des indices sur la date à laquelle la banque centrale pourrait procéder à un nouvel assouplissement.

"La BCE se prépare à des réductions de taux la semaine prochaine, mais l'important est de savoir ce qui se passera ensuite, et le manque d'indications de la part des intervenants de la BCE est révélateur à cet égard", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal pour les devises à la National Australia Bank (NAB).

"Évidemment, la dynamique de l'inflation donnera le ton en termes d'attentes.

La livre sterling s'est maintenue près d'un plus haut de plus de deux mois et a acheté pour la dernière fois 1,2774 $, tandis que le dollar néo-zélandais a augmenté de près de 0,1 % pour atteindre un sommet de 0,6155 $, son niveau le plus élevé depuis la mi-mars.

En Australie, le dollar australien a augmenté de 0,03 % pour atteindre 0,6657 $, les données mensuelles de l'indice des prix à la consommation du pays étant également attendues mercredi.

Toutes ces données, cependant, ne seront qu'une partie de l'attention principale des marchés vendredi, lors de la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux États-Unis - la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale - où l'on s'attend à ce qu'il se maintienne sur une base mensuelle.

Les perspectives concernant les taux américains ont été le principal moteur des mouvements de devises au cours des dernières années, et les données récentes de la plus grande économie du monde ont soufflé le chaud et le froid, ce qui a entamé la confiance des décideurs politiques quant au rythme et à l'ampleur des réductions de taux attendues cette année.

"Le marché s'attend à ce que les chiffres soient bénins, et il faut qu'ils le soient... pour que les prévisions actuelles de réduction des taux de la Fed pour cette année soient maintenues", a déclaré M. Catril de la NAB.

"Nous pensons que tout chiffre surprenant à la hausse entraînera une réaction assez importante en termes de hausse des rendements américains et de hausse du dollar.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a baissé de 0,01% à 104,55.

Ailleurs, le yen a langui près du niveau de 157 pour un dollar et s'est maintenu à 156,87 pour un dollar, bien qu'il soit en voie de réaliser son premier gain mensuel pour 2024, aidé par l'intervention présumée des autorités japonaises vers la fin du mois d'avril et le début du mois de mai.

Les données sur l'inflation à Tokyo, un indicateur principal des chiffres nationaux, sont également attendues vendredi, ce qui pourrait fournir des indices supplémentaires sur le calendrier des hausses de taux de la Banque du Japon (BOJ).

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré lundi que la banque centrale procéderait avec prudence en ce qui concerne les cadres de ciblage de l'inflation, notant que certains défis sont "particulièrement difficiles" pour le Japon après des années de politique monétaire ultra-légère.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a reculé de 0,47 % pour atteindre 69 255 dollars, tandis que l'éther a baissé de 0,2 % pour atteindre 3 882,20 dollars.