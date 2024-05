Le dollar s'est affaibli face à la plupart des devises jeudi après que les données économiques aient montré de nouveaux signes de ralentissement sur le marché du travail américain, tandis que la livre a rebondi après avoir ouvert la porte à une réduction des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre.

Les demandes initiales hebdomadaires d'allocations d'État

de l'État ont augmenté

22 000 pour atteindre 231 000 en données corrigées des variations saisonnières, soit le niveau le plus élevé depuis la fin du mois d'août dernier et un chiffre supérieur aux 215 000 attendus par les économistes interrogés par l'agence Reuters.

Ces données font suite au rapport de la semaine dernière sur la masse salariale américaine, plus faible que prévu, et à d'autres données montrant que les offres d'emploi sont tombées à leur plus bas niveau depuis trois ans en mars.

Les acteurs du marché ont considéré le ralentissement du marché du travail comme un signe que les consommateurs commenceront à ralentir leurs dépenses, ce qui contribuera à freiner l'inflation. Les données de la semaine prochaine incluront les prix à la consommation (CPI), les prix à la production (PPI) et les ventes au détail.

"Nous avons eu une réaction spontanée des rendements et du dollar à la baisse ce matin après que le nombre de demandes d'allocations chômage ait été supérieur aux attentes", a déclaré Karl Schamotta, stratégiste en chef du marché chez Corpay à Toronto.

M. Schamotta a déclaré que certaines distorsions saisonnières dans le rapport sur les demandes d'indemnisation ont pu conduire à une lecture plus élevée, mais il a ajouté que les données économiques récentes "suggèrent en quelque sorte que nous assistons à une décélération dans la plus grande économie du monde, et si nous voyons une baisse séquentielle des indices des prix à la consommation et à la production aux États-Unis la semaine prochaine, ainsi que le chiffre des ventes au détail, alors cela pourrait piquer le commerce de l'exceptionnalisme américain qui domine les marchés depuis un certain temps".

Le billet vert a peu réagi aux commentaires de la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, qui a déclaré qu'elle

toujours

un marché du travail "très sain" et une inflation qui reste trop élevée.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,22 % à 105,28, l'euro ayant augmenté de 0,28 % à 1,0775 dollar.

La livre sterling s'est renforcée dans le sillage des données américaines et a gagné 0,18 % à 1,2518 $. La livre est tombée à 1,2446 $, son niveau le plus bas depuis le 24 avril, après que la Banque d'Angleterre (BoE) ait ouvert la voie à une réduction des taux d'intérêt.

Le comité de politique monétaire de la BoE

a voté

7-2 pour maintenir le taux directeur de la banque centrale à 5,25 %, son plus haut niveau depuis 16 ans, le gouverneur adjoint Dave Ramsden se joignant à Swati Dhingra pour voter en faveur d'une réduction à 5 %. Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré qu'il était possible que la banque centrale doive réduire ses taux plus que ne le prévoient les investisseurs.

Par rapport au yen japonais, le dollar a augmenté de 0,03% à 155,52 en raison de la baisse des taux d'intérêt.

Les opinions optimistes des membres de la Banque du Japon ont contribué à ralentir la chute du yen. Le dollar s'est lentement redressé face à la monnaie japonaise après avoir chuté de 3,4% la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le début du mois de décembre 2022.

Le yen s'est renforcé jusqu'à 155,15 pour un dollar, après que le résumé des opinions de la BOJ ait montré que les membres du conseil étaient majoritairement optimistes lors de leur réunion de politique générale d'avril, beaucoup citant la nécessité de hausses régulières des taux d'intérêt.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale examinerait attentivement les récentes baisses du yen dans le cadre de sa politique monétaire.

Les acteurs du marché pensent que Tokyo a dépensé quelque 60 milliards de dollars la semaine dernière pour freiner la chute du yen, qui a atteint son niveau le plus bas en 34 ans face au dollar, aux alentours de 160 yens.

Dans une note publiée jeudi, George Saravelos, responsable de la recherche sur les devises à la Deutsche Bank, a réaffirmé que "tant que la BOJ ne voit pas l'urgence de normaliser rapidement sa politique, la toile de fond fondamentale du JPY (yen) ne changera pas".