Le dollar s'est globalement affaibli mercredi après une hausse modeste mais de courte durée à la suite de données sur les ventes au détail américaines meilleures que prévu, alors que les traders se concentrent sur la perspective d'une réduction des taux de la Réserve fédérale dès le mois de septembre.

Le dollar néo-zélandais a augmenté lorsque les données ont montré que l'inflation intérieure est restée élevée au deuxième trimestre, même si le chiffre principal a manqué les attentes.

Le kiwi a gagné 0,35 % à 0,6071 $, bien que les contrats à terme aient montré que les marchés s'en tenaient aux paris d'environ trois réductions de taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) cette année.

"L'IPC publié aujourd'hui confirme que l'inflation est presque certaine de revenir à l'objectif de 1-3% de la RBNZ d'ici le troisième trimestre", a déclaré Abhijit Surya, économiste pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande chez Capital Economics.

"Dans le contexte d'une économie extrêmement faible et d'un marché du travail qui se détend rapidement, il y a de plus en plus de chances que la banque commence à assouplir sa politique lors de sa prochaine réunion en août".

Sur le marché en général, le dollar était en retrait, ne parvenant pas à maintenir ses gains après les données sur les ventes au détail américaines de mardi, qui ont montré la résistance des consommateurs dans la plus grande économie du monde et ont renforcé les perspectives de croissance économique pour le deuxième trimestre.

Face au billet vert, l'euro a progressé de 0,06% à 1,0906 dollar, tandis que le dollar australien a augmenté de 0,1% à 0,6740 dollar.

L'indice du dollar a légèrement baissé à 104,19.

"En fin de compte, l'histoire qui, selon moi, décrit le mieux la situation est que les marchés ont choisi l'histoire d'une économie Boucle d'or", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"Oui, les ventes au détail sont solides, du moins sur une base nominale, et la demande des consommateurs est forte. Mais les données les plus importantes sont celles relatives à l'inflation, et elles indiquent au marché que la Fed est en mesure de réduire ses taux assez rapidement."

Les investisseurs ont pleinement intégré une baisse des taux de la Fed en septembre et s'attendent à un assouplissement de plus de 60 points de base d'ici à la fin de l'année.

Ailleurs, la livre sterling a peu changé à 1,2972 $, avant les données sur l'inflation britannique attendues plus tard dans la journée de mercredi.

On s'attend à ce que les prix à la consommation se soient encore refroidis en juin, ce qui pourrait renforcer les arguments en faveur d'un cycle d'assouplissement imminent de la part de la Banque d'Angleterre.

"Nous nous attendons à ce que le rapport sur l'inflation britannique de juin renforce les attentes d'une réduction des taux d'intérêt lors de la réunion d'août de la Banque d'Angleterre", a déclaré Henk Potts, stratège de marché chez Barclays Private Bank.

"Nous prévoyons que l'indice global des prix à la consommation pourrait continuer à baisser pour atteindre 1,9 % (en glissement annuel), sous l'effet des pressions désinflationnistes qui s'exercent à la fois sur les biens et les services de base.

Le yen est resté stable à 158,34 pour un dollar, les opérateurs restant attentifs à toute intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie après qu'elles l'aient probablement fait la semaine dernière.

Les données de la Banque du Japon publiées mardi suggèrent que Tokyo pourrait avoir dépensé 2,14 trillions de yens (13,5 milliards de dollars) pour intervenir le vendredi de la semaine dernière. Si l'on ajoute le montant estimé dépensé jeudi, le Japon est soupçonné d'avoir acheté près de 6 000 milliards de yens par le biais d'interventions la semaine dernière.