Le dollar américain s'est affaibli lundi, sous la pression de la baisse des rendements du Trésor, alors que les traders attendent des données économiques plus cruciales pour obtenir de nouveaux indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans en raison de l'afflux de capitaux dans les fonds négociés en bourse de crypto-monnaies.

L'euro est resté ferme après avoir progressé de 0,33 % vendredi, alors que la Banque centrale européenne doit prendre une décision jeudi.

Le yen est resté proche du niveau très surveillé de 150 pour un dollar, les investisseurs essayant d'évaluer si la sortie de la Banque du Japon de sa politique de taux d'intérêt négatifs pourrait avoir lieu dès ce mois-ci.

L'indice du dollar - qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, dont l'euro et le yen - a baissé de 0,07% à 103,79 dans les premiers échanges asiatiques, se rapprochant ainsi du bas de la fourchette 103,43-104,97 du mois dernier.

L'indice a perdu 0,26% vendredi suite à la faiblesse des données sur l'industrie manufacturière et les dépenses de construction.

Cela a également pesé sur les rendements des bons du Trésor, apportant un soutien supplémentaire au dollar, le rendement de référence à 10 ans tombant à 4,178 % pour la première fois en deux semaines. Le rendement se situait autour de 4,19 % lundi.

"Le biais semble s'orienter vers un test du soutien de la fourchette", à l'approche des principales publications macroéconomiques cette semaine, ainsi que du témoignage annuel du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès, ont écrit les stratèges de Westpac dans une note aux clients.

"Toutefois, les marchés auront besoin d'un changement majeur dans les données pour suggérer que le soutien de la fourchette sera autre chose qu'une nouvelle opportunité d'achat, qui maintiendra l'indice du dollar dans sa fourchette actuelle, a indiqué la note.

Cette semaine, les indices ISM de l'industrie manufacturière et des services seront publiés mardi, et l'événement principal aura lieu vendredi avec les chiffres mensuels de l'emploi.

Pendant ce temps, le dollar a baissé de 0,09% à 149,99 yens, les traders évaluant les commentaires prudents du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, à la fin de la semaine dernière, selon lesquels il est trop tôt pour conclure que l'objectif d'inflation de la banque centrale est sur le point d'être atteint.

Cela contrastait avec les remarques optimistes de Hajime Takata, membre du conseil d'administration de la BOJ, plus tôt dans la journée, qui avaient envoyé le yen à un plus haut de plus de deux semaines de 149,21 pour un dollar.

Les marchés se demandent si la BOJ mettra fin à sa politique d'intérêt négatif lors de sa réunion des 18 et 19 mars, ou si elle attendra jusqu'en avril ou plus tard.

Ailleurs, l'euro a peu varié à 1,08425 $, se situant près du haut de sa récente fourchette.

La plupart des économistes s'attendent à ce que la BCE réduise ses taux d'intérêt pour la première fois lors de sa réunion de juin, mais ils espèrent que la conférence de presse de la directrice de la banque centrale, Christine Lagarde, fournira des indices supplémentaires sur le calendrier.

Le bitcoin s'échangeait en dernier lieu environ 1,5 % de plus que dimanche à 63 500 $, après avoir atteint 64 284,75 $, son niveau le plus élevé depuis novembre 2021, le même mois où il a atteint son record de 68 999,99 $.