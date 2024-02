Le dollar américain s'est affaibli mardi après que la Chine a réduit ses taux d'intérêt dans le but de soutenir son marché immobilier en difficulté, suscitant l'espoir d'une relance supplémentaire qui stimulerait la croissance mondiale.

Le yen a progressé, mais est resté en dessous du niveau de 150,88 pour un dollar atteint lundi dernier, son niveau le plus bas en 11 semaines, alors que les investisseurs se concentrent sur la question de savoir si une nouvelle faiblesse de la monnaie japonaise est susceptible d'entraîner une intervention de la Banque du Japon et du ministère des Finances.

La Chine a réduit le taux préférentiel de prêt à cinq ans (LPR) de 25 points de base, ce qui est le plus important depuis que le taux de référence a été introduit en 2019 et beaucoup plus que ce que les analystes avaient prévu.

L'idée est que si la Chine appuie sur l'accélérateur, la croissance mondiale s'accélérera. Vous commencez alors à voir le dollar se vendre et l'argent se diriger vers les marchés émergents dans ce contexte, a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive à Toronto.

Bloomberg News a cité dimanche le premier ministre chinois Li Qiang, qui a appelé à une action "pragmatique et énergique" pour renforcer la confiance de la Chine dans l'économie.

Le dollar australien, qui est considéré comme un indicateur de la croissance mondiale, a augmenté de 0,20 % à 0,6550 $, après avoir atteint 0,6579 $, son plus haut niveau depuis le 2 février.

Sur le marché offshore, le yuan s'est renforcé jusqu'à 7,1963 pour un dollar, le plus fort depuis le 7 février.

Les investisseurs considèrent également que les données sur l'inflation des prix à la consommation et à la production aux États-Unis, publiées la semaine dernière et plus élevées que prévu, sont probablement influencées par des ajustements saisonniers et n'indiquent pas de nouvelles pressions sur les prix. Cela permettrait à la Réserve fédérale de commencer à réduire les taux d'intérêt dans les mois à venir.

Le sentiment persiste que les chiffres de l'IPC sont davantage le fruit d'ajustements saisonniers que d'une résurgence de l'inflation", a déclaré M. Button. "Si les banques centrales attendent que l'inflation soit morte et enterrée, nous pourrions nous retrouver dans une situation où les actifs à risque luttent et où la croissance mondiale est paralysée.

La Fed publiera mercredi le compte rendu de sa réunion des 30 et 31 janvier, qui sera évalué afin de trouver de nouveaux indices sur la date à laquelle la banque centrale américaine commencera probablement à réduire ses taux d'intérêt.

L'indice du dollar a baissé de 0,21 % à 104,08 et a atteint 103,79, son niveau le plus bas depuis le 2 février. L'euro a augmenté de 0,25 % à 1,0804 $ et a atteint 1,0839 $, son plus haut niveau depuis le 2 février.

Le billet vert a baissé de 0,05% à 150,04 yens, après avoir atteint 150,45.

Le yen a perdu 7 % de sa valeur pour la seule année 2024, après avoir dépassé le niveau de 150 contre le dollar le 13 février. Dans le passé, les traders ont considéré 150 comme une ligne dans le sable pour la Banque du Japon et le ministère des Finances qui pourrait déclencher une intervention, comme ce fut le cas à la fin de 2022.

Cette fois-ci, le mouvement a été plus progressif et la volatilité a été modeste, ce qui suggère une faible nervosité immédiate de la part des autorités japonaises et des cambistes.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les autorités "surveillaient de près les mouvements de change avec un grand sens de l'urgence", une expression qu'il avait déjà utilisée, et a déclaré que le taux de change du yen était déterminé par un certain nombre de facteurs.

La livre sterling a progressé après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré mardi qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que les investisseurs parient sur des baisses de taux d'intérêt cette année, tout en soulignant les signes de reprise de l'économie britannique après la récession de la fin de l'année 2023.

La livre sterling a augmenté de 0,20 % à 1,2618 $ et a atteint 1,2668 $, son niveau le plus élevé depuis le 13 février.

Le billet vert a gagné 0,24% contre le dollar canadien à 1,3523 dollar.

Les données de mardi ont montré que le taux d'inflation annuel du Canada a ralenti beaucoup plus que prévu à 2,9 % en janvier et que les mesures de prix de base ont également diminué, ce qui a fait avancer les paris pour une réduction précoce des taux d'intérêt.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,33% à 52 076 $.