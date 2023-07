Le dollar s'est replié lundi après que les données sur l'emploi aux Etats-Unis aient réduit les attentes du marché quant à l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, alors que l'attention en Asie s'est portée sur la publication des données sur l'inflation en Chine.

L'économie américaine a créé 209 000 emplois le mois dernier, selon les données publiées vendredi, ce qui représente la plus faible augmentation en deux ans et demi et la première fois en 15 mois que les chiffres de l'emploi n'ont pas été à la hauteur des attentes.

Cela a fait chuter le dollar de près de 1 % par rapport à un panier de devises vendredi, tandis que le yen et la livre sterling ont bondi.

Le yen japonais s'est acheté 142,30 pour un dollar au début des échanges asiatiques lundi, après avoir bondi de 1,4 % vendredi dans le sillage de la baisse du billet vert et de l'effondrement des rendements des bons du Trésor américain.

La paire dollar/yen est particulièrement sensible aux rendements américains car les taux d'intérêt au Japon sont proches de zéro.

"Je pense que vous avez un marché qui abordait (les chiffres de l'emploi) avec des attentes élevées... donc, dans cette optique, les gens ont réduit certaines de leurs positions longues sur le dollar", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Nous avons également constaté d'importantes rentrées de fonds sur le yen, certaines personnes cherchant à couvrir certaines de leurs positions courtes sur le yen.

La livre sterling s'est également raffermie près d'un pic de plus d'un an de 1,2850 $ atteint vendredi et s'est échangée pour la dernière fois à 1,2829 $, alors que les paris augmentent sur le fait que l'inflation persistante au Royaume-Uni forcera la Banque d'Angleterre à augmenter les taux d'intérêt à un plus haut de 25 ans de 6,5 % d'ici le mois de décembre.

L'euro s'est légèrement replié à 1,0958 dollar, réduisant une partie de son gain de 0,7 % de vendredi, tandis que l'indice du dollar américain a augmenté de 0,09 % à 102,38, mais n'est pas loin de son plus bas niveau de deux semaines de vendredi, à 102,22.

"Je n'ai certainement pas confiance en cette évolution du dollar américain... et je ne sais pas si elle sera durable", a déclaré M. Weston. "Mais il est clair que le marché voit la Fed dans la dernière phase du cycle (de resserrement monétaire).

En Asie, l'attention se tourne vers les prix à la consommation en Chine, attendus plus tard lundi, où l'on s'attend à ce que l'inflation se maintienne à 0,2% en juin, alimentant probablement les espoirs des investisseurs quant à de nouvelles mesures de soutien de la part de Pékin.

Le dollar australien, qui est souvent utilisé comme un substitut liquide pour le yuan, était en baisse de 0,14 % à 0,6683 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,16 % à 0,6199 $.

"Nous pensons que l'indice des prix à la consommation restera faible car la demande reste faible et les prix à la production se sont enfoncés dans la déflation", ont déclaré les analystes de MUFG dans une note.

"Nous nous attendons à ce que de nouvelles mesures politiques de la part de la (Banque populaire de Chine) atténuent les attentes de dépréciation du yuan, ce qui devrait offrir un soutien à la monnaie à l'avenir."

Le yuan offshore, qui a été mis sous pression ces derniers mois en raison de la reprise économique chancelante du pays, était en baisse marginale à 7,2341 pour un dollar.