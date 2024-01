Le dollar a progressé mardi, les investisseurs ayant réduit leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt à court terme de la Réserve fédérale américaine suite aux commentaires optimistes des responsables de la Banque centrale européenne, tandis que les inquiétudes concernant de nouvelles attaques sur des navires en mer Rouge ont pesé sur le sentiment de risque.

Contre un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,253% à 102,90, après avoir gagné 0,2% dans la nuit de lundi à mardi, lors d'un jour férié aux Etats-Unis.

L'euro a chuté de 0,3 % à 1,09185 $, s'apprêtant à subir sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis deux semaines. La livre sterling était à 1,2681 $, en baisse de 0,36 % sur la journée, s'éloignant d'un sommet de près de cinq mois de 1,2825 $ atteint à la fin du mois de décembre.

Les commentaires des responsables de la Banque centrale européenne, qui s'opposent à des baisses de taux anticipées, ont jeté une ombre sur les perspectives de taux à l'échelle mondiale. "Il est trop tôt pour parler de réductions, l'inflation est trop élevée", a déclaré Joachim Nagel de la BCE lundi, ajoutant qu'il fallait éviter de commettre l'erreur d'abaisser les taux d'intérêt trop tôt.

Les marchés monétaires prévoient 145 points de base de réduction du taux de dépôt de la BCE cette année, probablement à partir d'avril.

"Les commentaires hawkish de la BCE hier soir ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles les prix du marché pour la trajectoire des taux de la Fed pourraient également être agressifs", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo à Singapour.

"Il est probable qu'une certaine demande de refuge soit également en jeu avec l'escalade des perturbations de la mer Rouge.

Un responsable du mouvement Houthi du Yémen a déclaré lundi que le groupe élargirait ses cibles dans la région de la mer Rouge pour inclure les navires américains, promettant de poursuivre les attaques après les frappes américaines et britanniques sur ses sites au Yémen.

Les investisseurs attendent maintenant les commentaires de Christopher Waller, de la Réserve fédérale, dont la position dovish à la fin du mois de novembre a contribué à faire grimper les marchés en flèche lors d'un rallye de fin d'année fulgurant. M. Waller doit s'exprimer plus tard dans la journée de mardi.

Les marchés évaluent à 70 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base (pb) en mars de la part de la Fed, contre 77 % un jour plus tôt et 63 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME, ce qui met en évidence l'évolution des attentes en matière de réduction des taux.

Toutefois, les opérateurs prévoient des réductions de plus de 160 points de base cette année, contre 140 points de base d'assouplissement prévus la semaine dernière.

"Nous pensons que le marché s'est peut-être emballé en prévoyant près de sept réductions de 25 points de base de la part de la Fed cette année", a déclaré Hamish Pepper, stratège en matière de revenus fixes et de devises chez Harbour Asset Management, ajoutant que le dollar est susceptible de trouver un soutien si les marchés réévaluent les attentes en matière d'assouplissement et poussent les taux d'intérêt à court terme à la hausse.

"Oui, l'inflation a chuté plus rapidement que prévu, y compris les mesures de base, mais le marché du travail semble encore trop chaud et pourrait rendre difficile le retour de l'inflation à 2 %."

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 5,3 points de base pour atteindre 4,003 %, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 7,3 points de base pour atteindre 4,211 %.

La semaine s'annonce riche en données, avec des rapports sur la croissance chinoise au quatrième trimestre et sur les ventes au détail aux États-Unis, tous prévus pour mercredi. Les données sur l'emploi et l'inflation de cette semaine seront au centre des préoccupations des traders de la livre sterling pour les aider à affiner leurs modèles de taux d'intérêt.

Les marchés évaluent à environ 120 points de base les réductions de taux de la Banque d'Angleterre en 2024, la première étant très probablement prévue pour le mois de mai.

Pendant ce temps, le yen s'est affaibli de 0,20 % à 146,07 pour un dollar après que les données aient montré que l'inflation de gros au Japon est restée stable en décembre par rapport à l'année précédente, ralentissant pour le 12ème mois consécutif.

Les données suggèrent que les hausses de l'inflation des consommateurs se modéreront dans les mois à venir et réduiront la pression sur la Banque du Japon (BOJ) pour qu'elle mette bientôt fin à ses mesures de relance massives.

Les attentes d'un changement de politique de la part de la BOJ avaient soutenu le yen vers la fin de l'année 2023, la devise gagnant 5 % par rapport au dollar en décembre. Elle a depuis fortement chuté et a perdu 3 % jusqu'à présent en janvier. Ailleurs, le dollar australien a baissé de 0,53 % à 0,6625 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,46 % à 0,61715 $.