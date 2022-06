Le dollar s'apprécie en raison de la reprise des actions et des données sur l'inflation

Après avoir touché un sommet de près de vingt ans à 105,01 le 13 mai, le dollar s'est replié autour du niveau de 102, bien que le solide rapport sur l'emploi de vendredi ait aidé le dollar à enregistrer son premier gain hebdomadaire en trois.

Avant l'annonce de la politique de la Réserve fédérale le 15 juin, au cours de laquelle on s'attend à ce que la banque centrale augmente ses taux de 50 points de base, les investisseurs se tourneront vers le rapport de vendredi sur les prix à la consommation pour savoir combien de temps la Fed pourrait continuer à augmenter ses taux.

Les actions américaines se sont redressées lundi, le S&P 500 et le Nasdaq ayant progressé de plus de 1 %, en partie grâce à la forte hausse des valeurs de croissance.

"L'appétit pour le risque donne le ton au marché avant les grands événements de cette semaine, et les grands événements de cette semaine vont vraiment façonner les attentes concernant la politique des banques centrales jusqu'à la fin de l'année", a déclaré Joe Manimbo, analyste de marché senior chez Western Union Business Solutions, à Washington DC.

"Le marché se gratte encore la tête pour septembre, le marché a certainement escompté une hausse des taux la semaine prochaine et en juillet aussi, mais septembre - les prix à la consommation cette semaine, certainement la Fed la semaine prochaine et même Jackson Hole si vous voulez regarder dans quelques mois - ce seront les événements clés qui nous donneront une image plus claire de si oui ou non la Fed appuie sur le bouton de pause en septembre."

Le Dollar Index a augmenté de 0,098% à 102,190, l'euro a baissé de 0,12% à 1,0706 $ avant une réunion de politique de la Banque centrale européenne (BCE) plus tard cette semaine.

BofA Securities s'attend désormais à ce que la BCE relève ses taux d'intérêt de 150 points de base cette année, dont 50 points de base en juillet et en septembre, indique-t-elle dans une obligation lundi, parallèlement à une vision plus hawkish de la trajectoire de hausse des taux de la banque centrale par Barclays.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,35 % par rapport au billet vert à 131,32 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait dernièrement à 1,2547 $, en hausse de 0,47 % sur la journée.

La livre sterling a gagné du terrain avant un vote de confiance lundi après qu'un nombre croissant de législateurs de son parti conservateur ait remis en question l'autorité du leader britannique sur ce qui a été surnommé le scandale du "partygate".

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré lundi que la priorité absolue de la banque centrale était de soutenir l'économie, soulignant un engagement inébranlable à maintenir un stimulus monétaire "puissant".

Le dollar australien a augmenté de 0,08 % par rapport au billet vert à 0,721 $ avant une réunion politique de la Reserve Bank of Australia mardi.