Le dollar s'apprête à connaître sa cinquième semaine de hausse grâce à la politique hawkish de la Fed, alors que les chiffres de l'emploi sont imminents.

La devise américaine était en hausse pour la neuvième semaine consécutive par rapport au yen, alors que les rendements de référence du Trésor américain ont repris leur ascension - dépassant 3,1 % dans la nuit - après avoir baissé immédiatement après que la Réserve fédérale ait relevé ses taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage en milieu de semaine, plaçant l'autorité monétaire américaine à l'avant-garde des banques centrales mondiales bellicistes.

Selon un sondage Reuters, les économistes prévoient une solide création de 391 000 emplois américains le mois dernier.

"Un rapport solide sur la masse salariale pourrait, de manière perverse, pousser le marché à fixer le prix d'un resserrement plus important, la Fed ayant réduit son option lors de sa dernière réunion", ont écrit les analystes de TD Securities dans une note au client.

"Cela laisse un dollar résilient par rapport à l'euro et au yen comme le chemin de moindre résistance."

Le Dollar Index - qui suit la monnaie contre six rivaux - a légèrement augmenté de 0,15 % à 103,73 vendredi, ce qui le place en hausse de 0,48 % sur la semaine. Il a touché 103,94 lors de la session précédente pour la première fois en deux décennies.

Il a ajouté 0,38% à 130,665 yens, gagnant ainsi 0,64% sur la semaine et se rapprochant du sommet de 131,25 atteint la semaine dernière en 20 ans.

Le dollar a d'abord fortement reculé mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, ayant déclaré après la hausse des taux qu'une augmentation de 75 points de base n'était pas activement envisagée.

Mais il a plus que récupéré ces pertes jeudi, ce que les analystes de la National Australia Bank ont considéré comme un signe que le repli avait plus à voir avec le positionnement qu'avec un quelconque changement d'opinion.

"Powell était sans ambiguïté hawkish", a déclaré Gavin Friend, stratège de marché senior chez NAB, dans un podcast client.

"Ils feront ce qu'ils doivent faire pour juguler l'inflation", ce qui soutiendra les rendements américains et le dollar, a-t-il ajouté.

La NAB a révisé ses prévisions de devises vendredi, prévoyant que le dollar se renforcera à 1,02 $ par euro et à 1,20 $ par rapport à la livre sterling d'ici la fin septembre, mais qu'il se repliera légèrement à 125 yens d'ici là.

L'euro a glissé de 0,13 % à 1,05255 $ vendredi, ce qui le maintient en baisse de 0,16 % pour la semaine, mais la devise a surtout évolué latéralement depuis qu'elle a glissé à un creux de cinq ans de 1,04695 $ la semaine dernière.

La livre sterling est restée stable à 1,2357 $, en baisse de 1,76 % sur la semaine. Elle a dégringolé de 2,22 % au cours de la nuit, le plus fort en deux ans, après que la Banque d'Angleterre a mis en garde contre le risque de récession en augmentant les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage.

La cryptomonnaie bitcoin a reculé de 0,18 % à 36 467,62 $, prolongeant la chute de 7,94 % de la session précédente, lorsqu'elle a touché un plus bas à 35 579,40 $, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis fin février. Il a perdu 5,25 % cette semaine.

Le dollar australien a reculé de 0,26 % à 0,7094 $, mais était en passe de réaliser une reprise de 0,47 % sur la semaine - mettant fin à une série de cinq semaines de pertes - après que la banque centrale a relevé ses taux plus que prévu et a signalé d'autres mesures à venir.

Vendredi, la RBA a revu drastiquement à la hausse ses prévisions d'inflation, laissant présager de l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt qui pourrait être nécessaire pour maîtriser la crise du coût de la vie dans le pays.

Le taux du yuan onshore de la Chine a fortement chuté à son plus bas niveau en un an et demi, à 6,6982 par dollar, la promesse de Pékin de doubler sa politique de taux zéro ayant affecté le sentiment du marché.