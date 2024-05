Le dollar a connu sa plus forte hausse hebdomadaire depuis un mois et demi vendredi, aidé par des indicateurs économiques américains étonnamment forts et un ton hawkish dans les minutes de la Réserve Fédérale.

Le dollar australien est en baisse de 1,3 % à 0,6605 $ depuis le début de la semaine et le dollar néo-zélandais est en baisse de 0,6 % à 0,6098 $. L'euro se négocie à 1,0814 $ dans la matinée en Asie, en baisse de 0,5 % pour la semaine.

Au cours de la nuit, les chiffres de mai ont montré que l'activité commerciale américaine s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis un peu plus de deux ans et que les fabricants ont signalé une hausse des prix pour une série d'intrants, ce qui a provoqué un recul des attentes de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis.

"Les opérateurs ont repoussé la date de la première baisse des taux de la Fed à décembre", a déclaré Jameson Coombs, économiste chez Westpac.

Le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale du 30 avril au 1er mai, publié cette semaine, a également fait état d'un débat animé entre les décideurs politiques sur la question de savoir si les taux actuels sont suffisamment restrictifs pour freiner l'inflation, ce qui a de nouveau surpris les investisseurs qui s'attendaient à des baisses de taux.

Les gains du dollar ont maintenu une forte pression sur le yen, qui s'est affaibli d'environ 0,8 % au cours de la semaine jusqu'à présent, à 157,10 pour un dollar. Le yen a également baissé sur les crosses et, à 169,65 pour un euro, il n'est pas loin du creux de 22 ans atteint le mois dernier à 171,44.

L'inflation de base au Japon a ralenti pour le deuxième mois consécutif en avril, répondant aux attentes du marché à 2,2%.

L'euro a reçu un petit coup de pouce jeudi lorsque l'indicateur clé des salaires européens s'est redressé, montrant que le rythme des salaires négociés a augmenté de 4,7 % au cours du dernier trimestre. Cela a ébranlé les paris du marché sur une réduction des taux en juin pour l'Europe et a aidé l'euro à s'éloigner d'un plus bas de neuf mois par rapport à la livre.

Toutefois, les mouvements ont été modestes et la Banque centrale européenne a publié un article de blog soulignant les facteurs ponctuels contribuant à la hausse des salaires. Les marchés des taux d'intérêt continuent d'estimer à près de 90 % les chances que la BCE réduise ses taux d'intérêt le mois prochain.

Les mouvements de devises ont été modestes en début de séance en Asie et les marchés boursiers ont chuté. La Chine a entamé une deuxième journée de jeux de guerre autour de Taïwan. Le yuan chinois est resté stable dans les échanges offshore et envisage une baisse hebdomadaire à 7,2858 pour un dollar.

L'indice du dollar américain, qui mesure le dollar par rapport à un panier de six grandes devises, était en hausse de près de 0,6 % sur la semaine à 105,07, en voie de réaliser sa plus forte hausse en une semaine depuis la mi-avril.

Plus tard dans la journée, les traders surveilleront les chiffres définitifs du PIB allemand, les ventes au détail britanniques et canadiennes, les commandes de biens durables aux États-Unis et les discours des responsables politiques de la BCE et de la Réserve fédérale - notamment le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, sur les taux à long terme.