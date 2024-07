Le dollar est resté stable et s'apprête à mettre fin à une série de deux semaines de pertes vendredi, alors que les données sur l'emploi et l'industrie manufacturière aux États-Unis ont incité les traders à se demander quand et dans quelle mesure la Réserve fédérale réduirait ses taux cette année.

Le yen a vacillé à 157,24 pour un dollar après avoir touché un plus haut de six semaines de 155,375 jeudi dans le sillage des interventions présumées de Tokyo la semaine dernière qui pourraient totaliser près de 6 trillions de yens, selon les données de la Banque du Japon.

Les données de vendredi ont montré que les prix de base à la consommation au Japon se sont accélérés pour un deuxième mois consécutif en juin, maintenant les attentes du marché que la banque centrale pourrait bientôt augmenter les taux d'intérêt.

La BOJ a abandonné les taux négatifs et le contrôle des rendements obligataires en mars, s'éloignant ainsi d'un programme de relance radical qui durait depuis dix ans, et les marchés s'ouvrent à l'idée d'une hausse des taux lors de sa réunion à la fin du mois. Les traders estiment à 41 % les chances d'une hausse de 10 points de base.

Le yen a perdu plus de 10 % par rapport au dollar cette année, en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon. Il a atteint son niveau le plus bas en 38 ans au début du mois, ce qui a incité Tokyo à prendre des mesures suspectes. Aux États-Unis, le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, bien qu'il n'y ait pas eu de changement significatif sur le marché du travail.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 104,21, en hausse par rapport à 103,64, son plus bas niveau en quatre mois, atteint mercredi. L'indice devrait gagner 0,16 % pour la semaine après deux semaines de pertes.

La Réserve fédérale devrait se réunir à la fin du mois de juillet et les marchés anticipent une très faible probabilité que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt. Cependant, les traders prévoient un assouplissement de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en septembre.

Ryan Brandham, responsable des marchés de capitaux mondiaux pour l'Amérique du Nord chez Validus Risk Management, a déclaré que l'économie américaine se rapprochait du moment où une baisse des taux pourrait être appropriée.

"Mais la prudence de la Fed et sa lenteur sont probablement justifiées par la crainte de raviver l'inflation qu'elle s'est efforcée de maîtriser", a-t-il déclaré.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi qu'elle attendait plus de certitude que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % de la Fed avant d'appeler à une réduction des taux d'intérêt.

"Nous n'avons pas de stabilité des prix à l'heure actuelle", a déclaré Mme Daly lors d'un événement organisé par la Fed de Dallas.

L'euro a peu varié à 1,0893 $ au début des heures asiatiques après une baisse de 0,4 % au cours de la session précédente, la Banque centrale européenne ayant maintenu ses taux stables et n'ayant pas donné d'indications sur ses prochaines actions.

La monnaie unique a touché un plus haut de quatre mois à 1,0947 $ mercredi, récupérant toutes les pertes subies ces dernières semaines lorsqu'elle a été mise sous pression par l'incertitude concernant l'élection française.

Les marchés monétaires prévoyant plus de deux baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année et un peu moins de deux pour la BCE, l'euro pourrait être aux commandes jusqu'à la fin de l'année.

La livre sterling est restée stable à 1,2942 après une baisse de 0,5 % au cours de la séance précédente, les données montrant que les salaires en Grande-Bretagne ont augmenté à un rythme plus lent, mais suffisamment fort pour maintenir les doutes sur une réduction des taux de la Banque d'Angleterre.

La livre a touché un an mercredi et est en hausse de 1,7% pour l'année.

Dans les autres devises, le dollar australien a baissé de 0,11 % à 0,66985 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,22 % à 0,6032 $.