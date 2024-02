Le dollar a flirté avec le seuil psychologique de 150 yens mardi et est resté stable avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation américaine prévue plus tard dans la journée, tandis que le bitcoin a oscillé autour de la barre des 50 000 dollars pour la deuxième journée consécutive.

Le bitcoin a oscillé autour de la barre des 50 000 dollars pour la deuxième journée consécutive. Les échanges ont été largement modérés en début de journée en Asie, les marchés chinois et hongkongais étant toujours fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire et les opérateurs restant sur leurs gardes avant la publication des prix à la consommation dans la plus grande économie du monde.

Le billet vert a acheté 149,39 yens pour la dernière fois, se rapprochant du niveau très surveillé des 150 yens qui, selon les analystes, déclencherait probablement de nouvelles manœuvres de la part des responsables japonais dans le but de soutenir la monnaie.

Le yen, qui a déjà chuté de plus de 5 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, est soumis à une pression persistante, les investisseurs réduisant leurs attentes quant à l'ampleur et au rythme du cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale. Les baissiers du yen sont également enhardis par les signes indiquant que la Banque du Japon ne relèvera pas agressivement ses taux, même si elle abandonne les taux d'intérêt négatifs cette année, comme les marchés le parient.

"C'est un peu une histoire de rendement. Les rendements aux États-Unis sont proches de leurs plus hauts niveaux pour 2024, ce qui a certainement aidé le dollar/yen", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Il est également soutenu par le portage. Avec une volatilité si faible et... pour 2024, les marchés ont été très heureux d'ajouter du risque à leurs portefeuilles, et le carry trade en fait certainement partie, ce qui soutient le dollar/yen en raison du différentiel de rendement."

Ailleurs, l'euro a baissé de 0,03 % à 1,0768 $, tandis que la livre sterling a baissé de 0,07 % à 1,2620 $.

Le dollar australien a également baissé de 0,08% à 0,6526 $.

Tous les regards étaient tournés vers le rapport de janvier sur l'inflation aux États-Unis, prévu plus tard dans la journée, qui fournira probablement des éclaircissements supplémentaires sur la date et l'ampleur de la réduction des taux de la Fed cette année.

Une série de données économiques américaines solides, en particulier un rapport exceptionnel sur l'emploi publié au début du mois, ont renforcé les attentes selon lesquelles les taux américains resteront probablement plus élevés plus longtemps.

Les marchés tablent désormais sur une baisse des taux d'environ 110 points de base de la part de la Fed cette année à partir de mai, contre 160 points de base environ à la fin de l'année dernière.

Avant les données de mardi, la Banque fédérale de réserve de New York a déclaré dans son enquête de janvier sur les attentes des consommateurs que l'inflation dans un an et dans cinq ans était inchangée à 3 % et 2,5 %, respectivement.

L'augmentation prévue de l'inflation dans trois ans est tombée à 2,4 %, le taux le plus bas depuis mars 2020, contre 2,6 % en décembre.

"Évidemment, le dollar américain a vraiment bénéficié des données résistantes que nous avons vues récemment, et nous avons vu que la surperformance de l'économie américaine est vraiment ce qui stimule les marchés des devises en général", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"Vous ne voyez pas vraiment le même niveau de force en Europe et partout en Asie... et cela montre clairement l'attrait pour le billet vert".

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,02% à 104,16. Le dollar néo-zélandais a baissé de 0,11 % à 0,6121 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin s'est raffermi de 0,64% à 50 155 $, après avoir dépassé le niveau de 50 000 $ pour la première fois en plus de deux ans lundi.

La plus grande crypto-monnaie du monde a augmenté de près de 18% cette année, aidée par l'approbation réglementaire du mois dernier pour les fonds négociés en bourse (ETF) cotés aux États-Unis conçus pour suivre son prix.

Les analystes ont déclaré que ce dernier coup de pouce au bitcoin survient avant l'événement "halving", qui réduira de moitié la récompense pour l'extraction réussie d'un bloc de bitcoin.

"C'est un mouvement très intéressant. L'attente d'une baisse des taux est certainement utile, mais elle n'explique pas ce qui a vraiment mis le feu au bitcoin au cours des quatre ou cinq dernières séances", a déclaré M. Sycamore d'IG.

"À cet égard, je pense qu'il s'agit davantage d'une concentration sur la réduction de moitié... et sur l'afflux de certains ETF.