Le dollar s'arrête sous le pic de deux décennies alors que les marchés s'interrogent sur la voie de la Fed

Les paris en faveur d'un assouplissement massif se sont multipliés la semaine dernière après que des données ont montré que l'inflation américaine, déjà à son plus haut niveau depuis quatre décennies, a continué à s'accélérer en juin. Mais certains responsables de la Réserve fédérale ont rapidement jeté de l'eau froide sur de tels propos, et les chiffres de vendredi ont montré une atténuation des attentes d'inflation des consommateurs, qui ont atteint leur plus bas niveau en un an.

Les traders des contrats à terme liés au taux directeur des fonds fédéraux à court terme de la Fed, qui penchaient pour une hausse des taux d'intérêt de 0,75 point de pourcentage, ont modifié leurs paris en faveur d'une hausse de 0,75 point de pourcentage lors de la prochaine réunion, la dernière fois que les chances ont été évaluées à environ 81 %.

Le Dollar Index - qui évalue le billet vert par rapport à six autres devises - est resté stable à 107,47. Ce chiffre est loin du plus bas de 106,88 atteint lundi, mais aussi du sommet de 109,29 atteint la semaine dernière, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis septembre 2002.

L'euro, qui est la devise la plus lourdement pondérée dans le Dollar Index, a glissé de 0,08 % à 1,01355 $, mais cela après avoir gagné environ 0,6 % pendant la nuit pour une deuxième journée de forts gains.

La monnaie commune a chuté jusqu'à 0,9952 $ jeudi pour la première fois depuis décembre 2002, sous la pression de l'incertitude liée à une éventuelle pénurie d'énergie dans la zone euro.

Les traders se rongent les ongles avant jeudi, date à laquelle le gaz est censé recommencer à circuler dans le gazoduc Nord Stream de la Russie vers l'Allemagne après une fermeture pour maintenance programmée.

La société russe Gazprom a déclaré la force majeure sur les fournitures de gaz à l'Europe à au moins un client majeur, dans une lettre datée du 14 juillet et vue par Reuters lundi.

Malgré l'incertitude, la Banque centrale européenne s'apprête à relever ses taux d'intérêt jeudi pour la première fois en plus de dix ans. Elle a annoncé une hausse de 25 points de base, mais l'inflation galopante a incité certains traders à opter pour une hausse d'un demi-point.

"La balance des risques penche en faveur d'un euro plus faible (alors que) le chemin de moindre résistance pour l'USD est de poursuivre sa tendance à la hausse en raison des faibles perspectives de croissance mondiale", a écrit Carol Kong, analyste à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note au client, faisant référence au rôle de valeur refuge du dollar.

Ailleurs, le yen a frôlé son plus bas niveau en 24 ans avant la décision politique de la Banque du Japon jeudi, la banque centrale s'étant engagée à plusieurs reprises ces derniers jours à maintenir des paramètres ultra-flexibles.

Le dollar a peu changé à 138,135 yens, pas très loin du sommet de jeudi à 139,38, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis septembre 1998.

Le dollar australien, sensible au risque, a glissé de 0,06 % à 0,6809 $, après avoir atteint lundi un sommet d'une semaine à 0,6853 $, alors qu'il était à 0,66825 $ jeudi, son niveau le plus faible en plus de deux ans.

La livre sterling a reculé de 0,13 % à 1,1935 $, s'éloignant du sommet d'une semaine atteint lundi à 1,2032 $. Elle s'est effondrée à 1,1761 $ jeudi pour la première fois depuis mars 2020, alors que la Grande-Bretagne est confrontée à une compétition acrimonieuse et divisée pour remplacer le premier ministre évincé Boris Johnson.