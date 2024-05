Le dollar s'est effondré face aux principales devises mercredi après que les prix à la consommation américains en avril aient montré que l'inflation avait repris sa tendance à la baisse au deuxième trimestre, suscitant l'espoir que la Réserve fédérale puisse procéder à une réduction des taux d'intérêt dès le mois de septembre.

L'optimisme quant à la possibilité pour la Fed de réduire ses taux d'intérêt a également été renforcé par la lecture des ventes au détail américaines qui sont restées étonnamment stables le mois dernier, alors que les prix plus élevés de l'essence ont réduit les dépenses pour d'autres biens, signe que les consommateurs se replient un peu.

Après que l'inflation se soit avérée "collante" au premier trimestre, les loyers des logements et d'autres prix restant obstinément élevés, le marché a accueilli favorablement les données de l'IPC. Mais le ralentissement des ventes au détail a été la véritable nouvelle pour le marché.

"Vous allez voir l'acteur principal du film, mais c'est l'acteur secondaire qui vole la vedette et ce sont les ventes au détail qui sont le véritable moteur de l'évolution des prix aujourd'hui", a déclaré Roosevelt Bowman, stratège principal en investissement chez Bernstein Private Wealth Management à New York.

Le dollar australien et d'autres devises à bêta élevé en raison de leur volatilité se sont bien comportés, a-t-il ajouté.

"Certaines des devises à bêta élevé qui ont été sous pression cette année, qui ont été des positions de vente favorites par rapport au dollar, se sont bien comportées aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Toutefois, M. Bowman a déclaré que les données du jour ne changeraient pas les perspectives de la Fed sur l'inflation à court terme, mais ont conduit le marché à acheter de la duration sous la forme de bons du Trésor et à vendre le dollar.

Le dollar australien a gagné 0,97% à 0,6687, tandis que le peso mexicain a augmenté de 0,81% à 16,6971 pour un dollar.

Les traders de contrats à terme ont intégré une probabilité plus élevée de réduction des taux, avec 24 points de base vus pour la réunion de la Fed en septembre, et près de 51 points de base de réduction d'ici décembre, selon les données de LSEG.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises principales, y compris le yen et l'euro, est tombé à un nouveau plus bas d'un mois à 104,30, et était en dernier lieu 0,66% plus bas à 104,35.

L'une des plus fortes baisses du dollar a été enregistrée par rapport au yen, qui a perdu 0,96% à 154,94. Selon Marvin Loh, stratégiste principal en macroéconomie mondiale chez State Street à Boston, cette baisse devrait permettre d'éviter les interventions de la Banque du Japon et d'autres autorités japonaises sur le marché des changes.

"La Banque du Japon va aimer que le dollar-yen soit à nouveau à 155", a-t-il déclaré. "L'argent rapide était certainement prêt à pousser le dollar à nouveau à la hausse après l'intervention.

L'envolée du dollar jusqu'à 160,245 yens, son plus haut niveau depuis 34 ans, le 29 avril, a déclenché deux séries d'achats agressifs de yens que les traders et les analystes soupçonnent d'être l'œuvre de la Banque du Japon et du ministère japonais des finances.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier après avoir progressé de 0,4 % en mars et en février, selon le Bureau des statistiques du travail du département du travail. Au cours des 12 mois précédant avril, l'IPC a augmenté de 3,4 % après avoir progressé de 3,5 % en mars.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPC augmenterait de 0,4 % sur le mois et de 3,4 % en glissement annuel.

Le chiffre inchangé des ventes au détail le mois dernier fait suite à une augmentation légèrement révisée à la baisse de 0,6 % en mars, a déclaré mercredi le Bureau du recensement du département du commerce. Les ventes au détail avaient précédemment augmenté de 0,7 % en mars.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a donné mardi une évaluation optimiste de la situation de l'économie américaine, avec une perspective de croissance continue supérieure à la tendance et une confiance dans la baisse de l'inflation qui, bien qu'érodée par les données récentes, reste largement intacte.

Dans les autres devises principales, l'euro a augmenté de 0,52 % à 1,0877 $ et la livre sterling a augmenté de 0,69 % à 1,2675.

Le dollar a chuté de 1,3% à 10,6729 contre la couronne norvégienne après avoir atteint 10,6671, son plus bas niveau depuis le 10 avril, les analystes estimant que l'écart entre les taux américains et norvégiens pourrait avoir atteint son maximum.

Le bitcoin a augmenté de 6,12 % pour atteindre 65 397,00 dollars.