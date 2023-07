Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis deux mois par rapport à ses principaux homologues mercredi, à la veille de la publication des chiffres de l'inflation américaine, tandis que la livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois en raison des attentes de la Banque d'Angleterre (BoE) en matière de relèvement des taux d'intérêt.

Le yen a atteint son plus haut niveau en un mois et s'est renforcé au-delà de 140 pour un dollar pour la première fois en un mois, aidé par une chute des rendements du Trésor américain et des paris sur une modification de la politique de la Banque du Japon (BOJ) lors de la réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Les investisseurs se sont concentrés sur les données relatives à l'inflation aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée de mercredi. Ils s'attendent à ce que les prix à la consommation de base aient augmenté de 5 % sur une base annuelle en juin et à ce que les chiffres fournissent plus de clarté sur les progrès de la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation.

Avant la publication de ces données, le dollar américain est tombé à 101,34, son niveau le plus bas depuis deux mois, face à un panier de devises, étendant ses pertes depuis le début de la semaine après que les responsables de la Fed ont déclaré que la banque centrale approchait de la fin de son cycle de resserrement de la politique monétaire.

Face au yen, le dollar a chuté de 0,7 % pour atteindre son plus bas niveau en un mois, tandis que l'euro a atteint son plus haut niveau en deux mois, à 1,10365 dollar.

"Nous voyons déjà les marchés bouger en prévision d'un rapport sur l'inflation américaine plus faible", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index. Cela risque d'entraîner une réaction de type "acheter la rumeur, vendre les faits" si les chiffres sont conformes aux attentes.

La livre sterling a également atteint son plus haut niveau en 15 mois, à 1,2970 dollar, soutenue par les paris de la BoE qui devra resserrer davantage sa politique monétaire pour maîtriser l'inflation britannique, qui atteint le taux le plus élevé de toutes les grandes économies.

Les données publiées mardi ont montré qu'une mesure clé des salaires britanniques a augmenté au rythme le plus rapide jamais enregistré, les salaires de base ayant augmenté de 7,3 % au cours des trois mois précédant le mois de mai, ce qui est supérieur aux attentes d'une augmentation de 7,1 %.

Les prix du marché indiquent que la BoE devrait encore augmenter ses taux d'environ 140 points de base.

Les rendements des bons du Trésor américain ont quant à eux été mis sous pression, le rendement à deux ans et le rendement de référence à 10 ans s'établissant respectivement en dessous de 5 % et de 4 %.

La baisse des rendements des bons du Trésor a apporté un certain répit au yen, étant donné la sensibilité de la paire dollar/yen aux rendements américains, alors que les taux d'intérêt japonais restent ancrés près de zéro.

Le yen était en dernier lieu en hausse de plus de 0,65% à 139,47 pour un dollar et semblait prêt à enregistrer une cinquième session de gains, la plus longue série de gains depuis environ sept mois.

Les analystes ont déclaré que la monnaie japonaise avait également été soutenue par les attentes que la BOJ pourrait modifier sa politique de contrôle de la courbe de rendement (YCC) lors de sa réunion ce mois-ci.

"Bien qu'une politique stable semble être le résultat le plus probable de la réunion de juillet, on s'attend à ce que les prévisions d'inflation soient revues à la hausse et le marché continuera d'espérer que la BOJ puisse donner un signal sur la date à laquelle le YCC pourrait être ajusté", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

"Les spéculations sur un éventuel ajustement pourraient permettre au (yen) de bénéficier d'un certain soutien avant la réunion de la BOJ ce mois-ci".

Ailleurs, le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,47% à 0,6227 $, ayant fluctué dans des échanges agités après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) ait maintenu les taux d'intérêt comme prévu et a indiqué qu'ils resteraient en suspens pendant un certain temps.

"La déclaration et le compte-rendu de la RBNZ ont conservé leur tonalité dovish dans l'ensemble, mais ils ne peuvent pas ne pas avertir que l'inflation est encore 'trop élevée' car ils ont besoin de contenir les attentes d'inflation", a déclaré Simpson de City Index.

"Mais avec une économie désormais en récession, il y a fort à parier que nous avons vu le taux final. Cela signifie que le prochain thème qui obsède les investisseurs est la date à laquelle la RBNZ commencera à réduire ses taux.

Le dollar australien a gagné 0,52 % pour atteindre 0,6722 $.

Le gouverneur de la banque centrale australienne, Philip Lowe, a déclaré qu'il restait à déterminer s'il y avait encore du travail à faire en matière de politique monétaire, mais qu'il était possible qu'un nouveau resserrement soit nécessaire pour maîtriser l'inflation.