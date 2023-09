Le dollar s'est éloigné de son plus haut niveau depuis 10 mois face à un panier de devises, vendredi, lors du dernier jour de négociation du trimestre, donnant au yen une certaine marge de manœuvre sur fond d'inquiétudes concernant l'intervention.

L'euro a poursuivi son rebond, s'éloignant de son plus bas niveau de janvier de 1,0482 $, qui, s'il est franchi, sera son plus bas niveau depuis décembre, alors que les investisseurs examinent les données sur l'inflation dans la zone euro.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises majeures, a reculé d'environ 0,1 % au cours des heures asiatiques à 106,02 par rapport à la clôture américaine, et s'est encore éloigné du plus haut de 10 mois atteint mercredi à 106,84. La devise est cependant restée sur la voie d'un deuxième mois consécutif de gains.

Les rendements du Trésor américain, qui ont soutenu le dollar, ont chuté de leurs plus hauts niveaux pluriannuels au cours de la nuit.

Les marchés se tournent vers les prochains points de données, à commencer par les données clés sur la consommation personnelle aux États-Unis qui devraient être publiées plus tard dans la journée de vendredi. Toutefois, la fermeture partielle du gouvernement est imminente, ce qui pourrait affecter la publication des données économiques.

Un manque de données pourrait créer un "vide d'incertitude" alors que la Réserve fédérale tente de déterminer si une autre augmentation des taux est nécessaire cette année, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Lorsque les banques centrales dépendent des données et qu'elles ne peuvent pas les obtenir en temps voulu, je pense que cela crée une autre raison de se tenir à l'écart de certaines de ces classes d'actifs", a déclaré M. Sycamore.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, s'est joint à une série de responsables de la Fed qui se sont exprimés cette semaine, déclarant jeudi qu'il n'était pas certain que d'autres changements de politique monétaire soient nécessaires dans les mois à venir.

Malgré un certain soulagement, la pression demeure sur le yen qui s'échange à près de 150 pour un dollar, ce qui est considéré comme un déclencheur potentiel d'intervention pour les autorités. Le yen s'est échangé pour la dernière fois à 149,36.

L'inflation de base dans la capitale japonaise a ralenti en septembre pour le troisième mois consécutif, principalement en raison de la baisse des coûts du carburant, selon des données publiées vendredi.

Des données séparées ont montré que la production industrielle est restée stable en août par rapport à juillet, un signe que les entreprises ressentent la douleur de la faiblesse de la demande mondiale et de la croissance de l'économie chinoise.

Bien que l'intervention sur les devises puisse avoir un impact limité, "le gouvernement ne perdrait rien politiquement en démontrant au public japonais qu'il est sérieux dans sa lutte contre la hausse des prix à l'importation qui résulte d'un yen plus faible", a déclaré Yasunari Ueno, économiste en chef chez Mizuho Securities, dans une note.

Ailleurs, l'euro s'est maintenu à 1,0579 $, poursuivant son ascension depuis un plus bas de plusieurs mois de 1,0488 $ cette semaine, avant les données sur l'inflation de la zone euro attendues plus tard dans la journée.

La livre sterling a augmenté de près de 0,1% à 1,2223 $, récupérant la plupart de ses pertes cette semaine après avoir chuté à 1,2111 $ mercredi, son niveau le plus bas depuis le 17 mars.

Le dollar australien a poursuivi sa hausse vendredi, augmentant de plus de 0,4 % par rapport au dollar américain pour atteindre 0,6456 $, tandis que le kiwi a atteint 0,6006 $, un sommet en quatre semaines par rapport à la devise américaine.