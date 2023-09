Le dollar s'est maintenu à son plus haut niveau depuis 10 mois vendredi, alors que les marchés se dirigeaient vers la fin du trimestre, donnant au yen un peu plus d'air à la fin de la semaine sur fond d'inquiétudes concernant les interventions.

L'euro s'est maintenu après avoir rebondi dans la nuit, mais n'était pas loin de son plus bas niveau de janvier de 1,0482 $, qui, s'il était dépassé, serait le plus bas depuis décembre.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, est resté stable dans la matinée en Asie, en voie de réaliser une onzième semaine consécutive de gains, après avoir chuté jusqu'à 106,020 dans la nuit.

Le dollar a gagné sur les attentes que l'économie américaine resterait plus résistante à des taux d'intérêt plus élevés que d'autres économies, après que la Réserve fédérale ait averti la semaine dernière qu'elle pourrait augmenter encore les taux et qu'elle les maintiendrait probablement élevés plus longtemps.

Les rendements du Trésor américain, qui avaient soutenu la hausse du dollar, sont tombés de leurs sommets pluriannuels au cours de la nuit, alors que des facteurs techniques sont intervenus pour freiner leur progression.

Alors que les marchés attendent avec impatience les données clés de l'indice des prix à la consommation publiées plus tard dans la journée de vendredi, les États-Unis semblent se diriger vers une fermeture partielle du gouvernement, ce qui pourrait affecter la publication des données économiques, offrant ainsi peu de visibilité sur l'état de l'économie.

Cela pourrait créer un "vide d'incertitude" alors que la Réserve fédérale tente de déterminer si une autre augmentation des taux est nécessaire cette année, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Lorsque les banques centrales sont dépendantes des données et qu'elles ne peuvent pas les obtenir en temps voulu, je pense que cela crée une autre raison de se tenir à l'écart de certaines de ces classes d'actifs", a déclaré M. Sycamore.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré jeudi qu'il n'était pas certain que d'autres changements de politique monétaire soient nécessaires au cours du mois à venir.

Le yen reste au centre de l'attention car il s'échange près du niveau de 150, ce qui est considéré comme une intervention potentielle de la part des autorités japonaises.

Face au dollar, la devise japonaise s'est échangée pour la dernière fois à 149,34 yens.

L'inflation de base dans la capitale japonaise a ralenti en septembre pour le troisième mois consécutif, principalement en raison de la baisse des coûts du carburant, ont montré des données vendredi, suggérant que les pressions sur les coûts commencent à atteindre leur maximum, ce qui constitue un soulagement pour la fragile reprise économique.

Des données séparées ont montré que la production des usines est restée stable en août, signe que les entreprises ressentent la douleur de la faiblesse de la demande mondiale et des signes d'affaiblissement de l'économie chinoise.

Bien que l'intervention sur le marché des changes puisse avoir un impact limité, "le gouvernement ne perdrait rien politiquement en montrant au public japonais qu'il est sérieux dans sa volonté de s'attaquer à la hausse des prix à l'importation qui résulte d'un yen plus faible", a déclaré Yasunari Ueno, économiste en chef du marché chez Mizuho Securities, dans une note adressée aux clients.

Ailleurs, l'euro s'est établi à 1,05625 $, en baisse de 0,04% jusqu'à présent en Asie, après avoir atteint son plus bas niveau de plusieurs mois de cette semaine, à 1,0488 $. Les investisseurs attendront les données de l'IPC de la zone euro vendredi pour obtenir des indices sur l'état de l'économie du bloc.