Le dollar s'éloigne des sommets alors que les traders regardent l'IPC

Les données sont attendues mercredi et l'anticipation est susceptible de maintenir les choses calmes d'ici là.

Les dollars australien et néo-zélandais ont augmenté pendant la nuit et sont restés stables dans le calme pré-CPI en Asie. L'Aussie a maintenu ses gains à $0.6977. Le kiwi a fait de même à $0.6276, laissant les deux juste au-dessus de leurs moyennes mobiles de 50 jours.

La livre sterling s'est maintenue à 1,2081 $ et l'euro est resté coincé juste au-dessus de la parité à 1,0189 $, la crise énergétique du continent signifiant qu'il pourrait manquer un coup de pouce si le dollar s'affaiblissait. Le yen a légèrement augmenté à 134,75 par dollar. Mardi, une enquête de la Fed de New York a montré que les attentes des consommateurs en matière d'inflation ont fortement baissé en juillet, atténuant peut-être un peu la pression à la hausse sur les taux découlant des bons chiffres de l'emploi de la semaine dernière.

"Les attentes selon lesquelles la Fed pourrait annoncer une nouvelle hausse des taux de 75 points de base le 21 septembre ont augmenté à la suite du rapport (de vendredi) sur les emplois de juillet aux États-Unis", a déclaré Jane Foley, stratège senior en devises chez Rabobank.

"Plus tard cette semaine, la publication de l'IPC américain de juillet devrait montrer une certaine modération des pressions inflationnistes", a-t-elle ajouté. "Cela pourrait maintenant être suffisant pour que la Fed se détende".

Les économistes interrogés par Reuters voient l'inflation globale en glissement annuel à 8,7 % -- incroyablement élevée, mais inférieure au chiffre de 9,1 % du mois dernier.

Les contrats à terme sur le marché monétaire montrent que les opérateurs ont environ deux tiers de chances de voir une hausse de 75 points de base le mois prochain et qu'ils ont commencé à repousser les prévisions de réduction des taux, plus loin en 2023.

Les rendements du Trésor à deux ans, qui suivent les attentes de taux américains à court terme, se sont maintenus à 3,2157 % mardi, les rendements de référence à 10 ans étant 45 pb en dessous, à 2,7572 %.

Une surprise à la hausse de l'IPC pourrait faire grimper les rendements et le dollar.

"Les investisseurs sont de plus en plus sûrs de leur opinion que l'inflation va retomber assez rapidement, et qu'elle restera ensuite autour de l'objectif de la Fed", a déclaré Thomas Mathews de Capital Economics.

"Le marché est sans doute assez vulnérable à une surprise sur l'inflation, s'il s'avérait qu'elle reste élevée plus longtemps que prévu. Cela provoquerait probablement une réaction plus vive de la Fed, et verrait le selloff du marché obligataire reprendre pour de bon."