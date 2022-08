Le dollar s'éloigne du pic de près de deux décennies à l'approche de Jackson Hole

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six contreparties, a reculé de 0,15% à 108,47, mais reste non loin de son plus haut depuis septembre 2002 à 109,29, touché à la mi-juillet.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed réaffirme son engagement à écraser l'inflation lors de sa réunion annuelle à Jackson Hole, Wyoming.

Les marchés monétaires ont réduit les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine pourrait s'orienter vers un ralentissement du rythme des hausses de taux à la suite d'un concert de commentaires bellicistes de la Fed au cours des dernières semaines, et offrent actuellement une probabilité de 60,5 % d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base le mois prochain, contre 39,5 % d'une hausse d'un demi-point.

"Les attentes d'un message hawkish de la part du président du FOMC, M. Powell, à Jackson Hole maintiendront probablement la pression à la hausse sur le dollar", a écrit Kristina Clifton, analyste à la Commonwealth Bank of Australia, dans une obligation client.

"Toutefois, il y a un risque que le discours soit jugé pas assez faucon et que nous assistions à un certain retracement de l'USD."

Le dollar a reculé de 0,25 % à 136,775 yens, mais n'est pas trop loin du sommet d'un mois de cette semaine, à 137,705.

L'euro a légèrement augmenté de 0,14 % à 0,99825 $, après avoir glissé mardi à son plus bas niveau en 20 ans, à 0,99005 $.

La monnaie unique a été affectée par les inquiétudes concernant la croissance alors que la région est confrontée à une crise énergétique. Les investisseurs sont sur les dents avant que la Russie n'interrompe les livraisons de gaz par le principal gazoduc Nord Stream 1 pendant trois jours à partir de mercredi pour une maintenance imprévue.

La livre sterling a gagné 0,17 % à 1,18105 $, après avoir atteint mardi son plus bas niveau depuis mars 2020 à 1,1718 $.

Le dollar australien a gagné 0,19 % à 0,6920 $, après un plus bas de plus d'un mois à 0,6856 $ plus tôt dans la semaine.

Le kiwi néo-zélandais est resté à la traîne de son homologue des Antipodes avec une hausse de 0,06 % à 0,6194 $, entravée par des données indiquant une baisse des ventes au détail. Il était à un plus bas d'un mois de 0,6157 $ lundi.