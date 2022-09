Le dollar s'envole alors que les investisseurs se préparent pour la Fed

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, est resté stable à 110,17 après un gain de 0,57 % au cours de la nuit, et est resté non loin d'un sommet de 20 ans de 110,79 atteint ce mois-ci.

Les rendements des obligations du Trésor américain à deux ans, un indicateur approximatif des attentes en matière de taux d'intérêt, ont atteint 3,992 % dans la nuit, le plus haut niveau depuis 2007, tandis que les rendements de l'obligation de référence à 10 ans ont augmenté à 3,604 %, le plus haut niveau depuis 2011.

Des rendements plus élevés augmentent l'attrait de posséder des bons du Trésor et les dollars avec lesquels les acheter.

À 18 h GMT, la Réserve fédérale annonce les paramètres de sa politique, et les marchés ont pleinement intégré une hausse des taux de 75 points de base (pb), avec 19 % de chances d'une hausse de 100 pb et une prévision de taux culminant autour de 4,5 % d'ici mars 2023.

L'accent sera également mis sur la mise à jour des projections économiques et des estimations du graphique en points pour savoir où les responsables de la Fed voient les taux d'intérêt se diriger.

"Le prochain niveau que nous voyons (l'indice du dollar américain) atteindre à court terme serait 112 points", a déclaré Kristina Clifton, économiste senior et stratège principal en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Si nous obtenons juste les 75 points de base de la Fed, il faudrait un message assez faucon pour pousser le dollar américain à ce niveau."

Dans la nuit, la Riksbank suédoise a surpris les marchés avec une augmentation de 100 points de base plus importante que prévu, mais cela n'a guère aidé la devise - lestée par les risques de croissance - qui est tombée à son plus bas niveau en 20 ans après la décision.

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,1381 $, se languissant près d'un plus bas de 37 ans à 1,1351 $, tandis que l'euro était 0,02 % plus bas à 0,9967 $, prolongeant d'un rien sa chute de 0,56 % pendant la nuit.

Les dollars australien et néo-zélandais ont également subi des pertes, l'Aussie augmentant de 0,16 % à 0,6701 $ après avoir perdu 0,54 % pendant la nuit.

Le kiwi a gagné 0,14 % à 0,5902 $, après avoir chuté de 1 % lors de la session précédente et touché un plus bas de plus de deux ans à 0,5887 $. Le dollar canadien est tombé à son plus bas niveau en deux ans au cours de la nuit après que les données officielles aient montré un ralentissement surprise de l'inflation.

La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon annonceront également leurs décisions politiques jeudi, les marchés étant divisés sur l'ampleur d'une hausse des taux par la première, tandis que les responsables politiques japonais devraient rester sur leur position.

"L'inflation a augmenté, mais je pense que c'est en grande partie à cause de l'alimentation et de l'énergie, donc je pense qu'ils voudront voir l'inflation devenir un peu plus générale avant de changer leur position politique", a déclaré Clifton, faisant référence à la Banque du Japon.

L'inflation de base des consommateurs japonais s'est accélérée à 2,8 % en août, atteignant son rythme annuel le plus rapide en près de huit ans et dépassant l'objectif de 2 % de la banque centrale pour un cinquième mois consécutif, selon les données publiées mardi.

Le yen, qui a chuté d'environ 20 % par rapport au dollar américain cette année, était en légère hausse de 0,1 % à 143,56 par dollar, mais restait non loin de son plus bas niveau en 24 ans, à 144,99.