Le dollar américain a légèrement progressé face à un panier de devises mardi, les traders attendant une série de décisions sur les taux d'intérêt des banques centrales cette semaine, y compris celle de la Réserve fédérale mercredi.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six grandes contreparties, était en hausse de 0,05% à 105,13, non loin du plus haut de six mois de 105,43 touché jeudi. L'indice a augmenté pour la neuvième semaine consécutive la semaine dernière, sa plus longue série de gains en près de dix ans.

La vigueur de la croissance américaine a alimenté un rebond du dollar au cours des dernières semaines, même si le rallye sera probablement mis à l'épreuve par une série de données et par la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt, mercredi.

Le dollar s'est retrouvé sous pression face à l'euro plus tôt dans la journée de mardi, suite à un rapport indiquant que la Banque centrale européenne pourrait bientôt commencer à discuter de la manière de drainer une partie de l'excès de liquidités dans le système bancaire, tandis que le yen s'est maintenu près de ses plus bas niveaux en 10 mois face au dollar.

Selon un rapport de Reuters datant de lundi et citant six sources, le débat sur l'excédent de liquidités de plusieurs trillions d'euros qui circulent dans les banques devrait débuter le mois prochain.

L'excès de liquidités atténue l'impact des hausses de taux de la BCE en réduisant la concurrence pour les dépôts et se traduit par des paiements d'intérêts élevés - et les pertes qui en découlent - pour certaines banques centrales.

L'euro était en baisse de 0,1 % à 1,06805 $, après avoir atteint 1,0718 $ plus tôt dans la séance.

"Si l'on regarde l'évolution des prix, ce sont généralement des sujets périphériques qui ont pesé sur le dollar, comme la fuite des réserves minimales de la BCE hier", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des changes chez Monex Europe.

"Cela ne pèsera guère sur le dollar lorsque les récits plus dominants de l'exceptionnalisme américain et d'un message plus crédible de la Fed, plus élevé pour plus longtemps, reviendront en jeu", a déclaré M. Harvey.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion, même si l'accent sera mis sur les prévisions de la banque centrale.

Toutefois, comme le dollar s'est redressé au cours des dernières semaines, il faudra peut-être un nouveau catalyseur pour le faire remonter.

"La Fed n'a peut-être pas l'air dovish, mais les marchés pourraient avoir besoin de beaucoup plus de preuves pour pousser un dollar cher encore plus haut à ce stade", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef pour les devises chez Scotia Bank, dans une note.

Le dollar australien était en hausse de 0,31% après que les minutes de la dernière réunion de la Banque de réserve d'Australie aient indiqué qu'il y aurait d'autres hausses de taux d'intérêt à venir.

Le dollar canadien était en hausse de 0,35 % après avoir atteint son plus haut niveau en six semaines par rapport à son homologue américain mardi, les investisseurs ayant augmenté leurs paris sur de nouvelles hausses de taux d'intérêt par la Banque du Canada suite à des données d'inflation plus élevées que prévu.

Le yen était en baisse de 0,16% par rapport au billet vert à 147,85 pour un dollar, attirant beaucoup d'attention en ce moment, alors que la BOJ se prépare à se réunir pour discuter de la politique monétaire vendredi.

La dernière fois que le yen était aussi faible, c'était à l'automne dernier, lorsque les autorités japonaises étaient intervenues pour le soutenir.

On s'attend à ce que la BOJ maintienne sa politique de taux d'intérêt très bas et rassure les marchés sur le fait que les mesures de relance monétaire resteront en place, du moins pour l'instant, même si le gouverneur Kazuo Ueda a alimenté les spéculations sur un changement imminent de l'orientation actuelle de la politique de la banque centrale.

Pendant ce temps, la livre sterling était en hausse de

0.08

% à $

1.2395

Le taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre a atteint son plus bas niveau depuis trois mois, à la veille de la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt, qui devrait aboutir à une dernière augmentation des taux d'intérêt dans le cadre du cycle actuel.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 2,5 %.

1.57

% pour s'établir à

27,191

proche d'un plus haut de 3 semaines.