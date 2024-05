Le dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines face a ses principaux homologues jeudi, la deroute des bons du Tresor ayant renforce l'attrait de la devise en raison de la hausse des rendements americains et de la demande d'actifs refuges.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines face a l'euro et a prolonge son rebond depuis son plus bas niveau en deux mois face a la livre sterling, a la suite d'un bond de 15 points de base en deux jours au-dessus de 4,6 % pour les rendements du Tresor a long terme, apres des donnees economiques americaines plus robustes et quelques adjudications d'obligations mal accueillies.

La deroute du marche obligataire a effraye les investisseurs, les actions ayant fortement chute cette semaine, ce qui a provoque une ruee vers les actifs les plus surs.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport a six grandes devises, dont l'euro, la livre sterling et le yen japonais, a atteint son plus haut niveau depuis le 14 mai a 105,15 jeudi, apres une progression de 0,5 % au cours de la session precedente.

L'euro a glisse a 1,0796 $ pour la premiere fois depuis le 14 mai, et la livre sterling a chute a 1,2696 $, poursuivant son recul apres avoir atteint 1,2801 $ mardi pour la premiere fois depuis le 21 mars.

Le yen, cependant, est remonte d'un plus bas de quatre semaines de 157,715 pour un dollar de la nuit pour s'echanger a 157,505.

La monnaie japonaise n'a cesse de baisser ce mois-ci, se dirigeant vers le creux de 34 ans de 160,245 il y a un mois, ce qui a provoque un rebond rapide que les acteurs du marche soupconnent fortement d'avoir ete deux series d'interventions de vente de dollars par le ministere des Finances et la Banque du Japon.

Les attentes en matiere de reduction des taux d'interet de la Reserve federale cette annee ont ete reduites en raison des signes d'inflation persistante, dont le plus recent est la hausse surprise du moral des consommateurs dans les donnees de mardi.

Les chiffres revises du PIB americain sont attendus plus tard dans la journee, suivis vendredi par le principal evenement macroeconomique de la semaine, la publication de l'indice des prix des depenses de consommation personnelle (PCE) - la mesure de l'inflation preferee de la Fed.

"L'aggravation de la deroute du marche obligataire americain est en train de devenir le pire cauchemar de la BOJ, ce qui necessite une reflexion rapide sur le niveau approprie pour intervenir pour la troisieme fois cette annee", a ecrit Tony Sycamore, analyste principal chez IG, dans un rapport.

"Le marche obligataire est bien place pour prendre le controle de l'ensemble du marche, en particulier si les donnees relatives a la croissance et a l'inflation sont plus fermes.