Le dollar s'envole, les actions se recroquevillent alors que la Fed augmente son taux d'intérêt

L'euro a plongé à son plus bas niveau en 20 ans, à 0,9810 $, après que la Russie a ordonné la mobilisation de troupes de réserve dans le cadre d'une escalade de la guerre en Ukraine [FRX/].

Les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,6 % et le dollar s'envolait dans les premiers échanges. L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en 20 ans à 111,65 et la force du billet vert a fait chuter l'Aussie, le kiwi et le dollar canadien à de nouveaux planchers pluriannuels.

La livre sterling a atteint 1,1233 $, son plus bas niveau en 37 ans. Le won sud-coréen a glissé au-delà de la barre symbolique des 1 400 par dollar pour la première fois depuis 2009. Le baht thaïlandais, le ringgit malaisien, le dollar singapourien et la couronne suédoise ont tous atteint de nouveaux planchers importants.

Le Nikkei japonais a chuté de 1 %. Les contrats à terme du Hang Seng sont restés stables, bien que l'indice Golden Dragon des actions chinoises cotées en bourse aux États-Unis ait été malmené et ait chuté de 5,9 % pendant la nuit.

La Fed a fortement augmenté ses taux, de 75 points de base, mercredi - la troisième hausse de ce type d'affilée. Cela porte la fourchette cible du taux de référence au jour le jour de la banque à 3-3,25 %.

Les prévisions ont montré que les responsables pensent que les taux vont augmenter et que la croissance va baisser, et la prévision médiane est que le taux des fonds atteindra 4,4 % cette année - plus que ce que les marchés avaient prévu et 100 points de base de plus que ce que la Fed avait prévu il y a trois mois.

"La Fed ne va pas s'arrêter de sitôt et il y aura une période prolongée de politique monétaire restrictive pour au moins l'année prochaine", a déclaré Sally Auld, responsable des investissements chez le gestionnaire de patrimoine JB Were à Sydney.

"Que pouvez-vous acheter d'autre que le dollar américain en ce moment ?" a-t-elle ajouté, avec les nuages de croissance sur l'Europe, la Grande-Bretagne et la Chine et le yen qui s'effondre alors que le Japon maintient des taux d'intérêt bas.

La courbe des taux d'intérêt américains a approfondi son inversion au cours d'une séance volatile pendant la nuit, les bons du Trésor à court terme étant vendus et les bons à long terme remontant, les investisseurs évaluant les chances d'un atterrissage économique "en douceur" et se préparant à des dommages sur la croissance à long terme.

Le rendement à deux ans a grimpé jusqu'à 4,1230 % et était dernièrement à 4,0848 %, tandis que le rendement à 10 ans a baissé de 6 points de base à 3,5120 %. [US/]

"Les chances d'un atterrissage en douceur sont susceptibles de diminuer dans la mesure où la politique doit être plus restrictive, ou restrictive pendant plus longtemps", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, aux journalistes après l'annonce de la hausse des taux.

RANDONNEES A VENIR

Les réunions des banques centrales à Taiwan, au Japon, aux Philippines, en Indonésie, en Grande-Bretagne et en Norvège sont prévues plus tard dans la journée, avec des hausses attendues partout sauf au Japon.

Cette semaine, le Japon a renforcé son engagement envers une politique ultra-doviste en dépensant plus de 2 trillions de yens (13,8 milliards de dollars) au cours des deux derniers jours pour maintenir un plafond de 0,25 % sur le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans. [JP/]

Cependant, même si aucun changement de politique n'intervient, l'attention sera portée sur l'opinion du gouverneur Haruhiko Kuroda sur la chute précipitée du yen, car le malaise croissant pourrait laisser entrevoir des changements de politique et l'attitude dovish pourrait déclencher de nouvelles ventes de yens.

Le yen a perdu environ 20 % par rapport au dollar cette année et, à 144,29 par dollar, il est proche de son plus bas niveau en 24 ans.

"Nous voyons un risque que l'USD/JPY se dirige vers 147 dans les mois à venir", a déclaré Jane Foley, stratégiste de Rabobank, dans une obligation aux clients.

Les dollars australien et néo-zélandais sont bloqués à leur plus bas niveau depuis la mi-2020, l'Aussie ayant baissé de 0,3 % jeudi à 0,6611 $ et le kiwi de 0,4 % à 0,5831 $.

Le yuan chinois est en baisse de 7 par dollar. L'indice du dollar américain a atteint un pic de 20 ans à 111,63 dans le sillage de la hausse de la Fed.

Sur les marchés des matières premières, le pétrole a glissé en raison de la crainte que des taux d'intérêt plus élevés ne réduisent la demande. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain sont restés stables en début de séance en Asie, à 82,81 $ le baril. Les contrats à terme sur le Brent étaient à 89,83 $. [O/R]

Le blé a augmenté cette nuit en raison des craintes d'une guerre plus large et plus profonde en Ukraine. [GRA/]

(1 $ = 144,3800 yens)