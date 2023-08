Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois lundi, servant de refuge aux investisseurs qui se méfient de l'économie chinoise et des autres turbulences mondiales, et Wall Street a progressé à la veille de nouvelles données sur l'appétit des consommateurs.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en hausse de 0,19 % à 103,04, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 7 juillet.

Le dollar s'est envolé à la suite de l'annonce de la chute des nouveaux prêts bancaires en Chine en juillet, alors même que les responsables politiques réduisaient les taux d'intérêt. Les investisseurs ont également craint que les difficultés rencontrées par le plus grand promoteur immobilier privé du pays, Country Garden, n'aient un effet dissuasif sur les acheteurs de logements et les institutions financières.

Les actions de Country Garden ont plongé de 18 % pour atteindre un niveau record lundi, après que ses obligations onshore ont été suspendues pour la première fois.

Les trois principaux indices américains ont oscillé dans un marché agité, faisant marche arrière après avoir commencé par des pertes modestes.

L'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,04 % peu après midi, tandis que l'indice S&P 500 était en hausse de 0,44 % et que l'indice Nasdaq Composite ajoutait 0,76 %.

La séance a commencé dans l'ombre de la liquidation des actions mondiales de la semaine dernière, l'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 pays, ayant baissé de 0,11 % en dernier lieu.

"Nous pensons que les marchés sous-estiment encore les conséquences de l'effondrement du secteur immobilier chinois", ont déclaré les analystes de Nomura dans une note.

Les surprises survenues ailleurs dans le monde ont également aiguisé l'appétit pour les valeurs refuges et les perspectives mesurées. En Argentine, les électeurs ont surpris les deux principales forces politiques lors de l'élection primaire du dimanche, en choisissant plutôt de placer en première position un candidat libertaire radical, ce qui a exercé une pression sur les obligations du pays.

Dans la foulée, la banque centrale du pays a prévu d'augmenter les taux d'intérêt de 21 points de pourcentage pour les porter à 118 % et de dévaluer la monnaie nationale jusqu'à l'élection officielle d'octobre.

L'appétit pour les valeurs refuges a fait grimper les rendements des obligations de référence du Trésor américain à 10 ans à leur plus haut niveau depuis neuf mois. Les rendements de référence à 10 ans ont atteint 4,215 %, leur plus haut niveau depuis le 8 novembre, avant de retomber à 4,150 %.

Les gains du dollar et des bons du Trésor américain ont pesé sur les prix de l'or, qui ont atteint lundi leur plus bas niveau depuis plus d'un mois. Le prix de l'or au comptant était en baisse de 0,12 %, à 1 911,10 $ l'once.

Les données de cette semaine sont l'inflation et l'emploi au Royaume-Uni et les ventes au détail aux États-Unis qui devraient montrer une augmentation de 0,4 % des dépenses, qui pourraient être plus élevées en partie grâce au Prime Day d'Amazon. Les géants américains de la distribution doivent également publier leurs rapports trimestriels cette semaine.

Un rapport solide sur les dépenses pourrait remettre en question les perspectives favorables du marché en ce qui concerne les taux américains, les contrats à terme laissant entendre qu'il y a 70 % de chances que la Réserve fédérale ait fini d'augmenter ses taux dans sa tentative de maîtriser l'inflation. Le marché a également prévu des réductions de plus de 120 points de base pour l'année prochaine, à partir du mois de mars.

Le pétrole a reculé, les inquiétudes concernant la reprise économique chancelante de la Chine et un dollar plus fort ayant compensé sept semaines de gains sur le resserrement de l'offre grâce aux réductions de la production de l'OPEP+.

Le pétrole Brent était en baisse de 1,01 % à 85,93 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain était en baisse de 1,15 % à 82,25 $.