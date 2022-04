Le dollar se calme, mais reste en passe de réaliser son meilleur mois depuis 2015

Le dollar a légèrement reculé par rapport à son récent plus haut de 20 ans vendredi, mais est toujours en passe de réaliser son meilleur mois depuis 2015, après avoir été stimulé par une combinaison d'attentes de hausses de taux américains et de préoccupations de croissance en Chine et en Europe.

Lors de la dernière journée d'un mois sismique pour les marchés des changes, les principales paires de devises ont légèrement reculé par rapport à leurs trajectoires récentes, alors que les marchés mondiaux se sont stabilisés et qu'un rallye technologique chinois a mis les actions asiatiques sur la voie de leur meilleure journée en six semaines.

Les données plus faibles que prévu sur la croissance américaine jeudi n'ont guère freiné la hausse du dollar, les investisseurs s'attendant toujours à une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. "La Fed a fait beaucoup d'efforts pour amener les marchés là où ils sont aujourd'hui et un PIB étonnamment faible n'aurait jamais permis de démêler tout cela", a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche chez MUFG, dans une note aux clients.

L'euro était en passe de subir une baisse mensuelle de 4,4 % par rapport au dollar, s'apprêtant à vivre son pire mois depuis 2015. Après être passé par 1,05 dollar pour la première fois en cinq ans jeudi, il s'est quelque peu stabilisé vendredi à 1,10575 dollar. L'euro a perdu environ 6,5% face au dollar depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, les investisseurs s'inquiétant de la sécurité énergétique, de l'inflation et de la croissance en Europe. Les traders attendaient les données du PIB et de l'inflation "flash" de la zone euro, attendues à 0900 GMT. Les devises européennes pourraient bénéficier si les données d'inflation surprennent à la hausse, suscitant des remarques de la part des membres de la Banque centrale européenne plus bellicistes, ont écrit les stratèges d'ING FX dans une note client.

Le dollar-yen est resté au-dessus du niveau psychologique clé de 130, à 130,065, après avoir franchi 130 pour la première fois en 20 ans jeudi, lorsque la Banque du Japon a promis de s'en tenir à sa politique de taux super bas. Pendant ce temps, la livre sterling a légèrement progressé à 1,256 dollar en raison de l'affaiblissement du dollar, mais elle était toujours prête pour sa plus grande baisse mensuelle depuis 2016.