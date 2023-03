Le dollar se comprime alors que l'inflation fait grimper l'euro

Le dollar a perdu 0,9 % par rapport à l'euro au cours de la nuit, et comme il a baissé malgré la hausse des rendements américains, certains spéculent qu'il pourrait avoir atteint un sommet alors que le rallye de février s'essouffle.

L'euro est en hausse de 1,2 % sur la semaine et s'est acheté pour la dernière fois à 1,0667 $. L'inflation allemande plus élevée que prévu en février a ajouté à la pression exercée sur la Banque centrale européenne pour qu'elle relève ses taux après des lectures étonnamment fortes en France et en Espagne.

"Le retournement du dollar est arrivé juste à temps, alors que les flux de fin de mois s'essoufflaient et que le moteur dominant de l'euro/dollar, les différentiels de taux, s'est réaffirmé", a déclaré Brent Donnelly, président de la société d'analyse Spectra Markets.

Les données sur l'inflation dans la zone euro sont attendues plus tard dans la journée.

Le yen n'a pratiquement pas bougé mais le dollar a largement reculé sur les monnaies asiatiques alors qu'il se retire de ses récents sommets.

L'activité manufacturière chinoise, meilleure que prévu, a entraîné le yuan dans son plus grand bond en un jour de l'année jusqu'à présent, mercredi, avec une hausse d'environ 0,9 %. [MKTS/GLOB]

Jeudi, le yen était un peu plus fort, à 136,04 pour un dollar, dans les premiers échanges, tandis que le dollar australien a maintenu ses gains de mercredi, malgré des données de croissance plus faibles que prévu et certains signes indiquant que l'inflation pourrait avoir atteint un sommet.

"La bonne surprise d'hier dans les PMI pour la Chine en février est un élément positif pour les prix des matières premières minières et les devises des pays qui les exportent", a déclaré le responsable de l'économie internationale de la Commonwealth Bank of Australia, Joe Capurso.

"Nous considérons que le dollar australien peut augmenter de manière significative dans les semaines qui suivent les réunions des deux sessions de la Chine", a-t-il ajouté.

"Le yuan et les devises liées aux matières premières comme les dollars australien et néo-zélandais peuvent augmenter matériellement si la réunion envoie un signal favorable à la croissance, comme nous le prévoyons."

La réunion annuelle du parlement chinois s'ouvre dimanche et mettra en œuvre le plus grand remaniement gouvernemental en une décennie, confirmant la nouvelle équipe économique du président Xi Jinping.

Le won sud-coréen a bondi de plus de 1% sur le dollar, rattrapant les gains du mercredi après que les marchés aient été fermés pour un jour férié. L'Aussie était dernièrement à 0,6759 $ et le kiwi à 0,6255 $, tandis que le yuan s'échangeait à 6,8731 par dollar dans les échanges offshore. [AUD/] [CNY/]

Ailleurs, la livre sterling a été freinée par les remarques du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, qui a déclaré que "rien n'est décidé" concernant les futures hausses de taux, ce qui a amené les traders à réduire leurs paris sur des taux plus élevés. La livre sterling est stable à 1,2027 $. [GBP/]

Le bitcoin a peu progressé malgré la baisse du dollar et s'est maintenu à 23 631 $. Les problèmes de la banque cryptographique Silvergate ont pesé sur l'humeur et l'action de la banque a baissé de 28 % mercredi après avoir averti qu'elle retardait son rapport annuel et évaluait sa capacité à fonctionner.

Outre l'inflation européenne, l'emploi dans la zone euro et les procès-verbaux des banques centrales sont attendus plus tard dans la journée, tout comme les données sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis.

========================================================

Cours acheteur des devises à 0010 GMT

Description RIC Dernière clôture U.S. Pct Changement YTD Pct High Bid Low Bid

Variation précédente

Session

Euro/Dollar

$1.0666 $1.0670 -0.04% -0.46% +1.0672 +1.0664

Dollar/Yen

136.1350 136.2350 -0.10% +3.70% +136.2250 +136.0700

Euro/Yen

145.22 145.29 -0.05% +3.50% +145.3300 +145.1300

Dollar/Suisse

0.9396 0.9398 +0.00% +1.63% +0.9398 +0.0000

Sterling/Dollar

1.2026 1.2025 +0.02% +0.00% +1.2028 +1.2023

Dollar/Canadien

1.3590 1.3592 -0.02% +0.30% +1.3596 +1.3589

Aussie/Dollar

0.6756 0.6759 -0.04% -0.89% +0.6761 +0.6755

NZ

Dollar/Dollar 0,6250 0,6257 -0,11% -1,57% +0,6257 +0,6250

Tous les spots

Spots de Tokyo

Spots d'Europe

Volatilités

Informations de la BOJ sur le marché des changes de Tokyo