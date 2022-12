Le dollar se débat dans les craintes de récession

Le yen a bénéficié d'une baisse des rendements du Trésor, alors que l'on s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine ralentisse le rythme de ses hausses de taux d'intérêt, mais qu'elle maintienne ses taux élevés plus longtemps.

Le yuan s'est maintenu près d'un sommet de près de trois mois après que la Chine ait révélé un assouplissement des restrictions étouffantes du COVID.

Le Dollar Index américain - qui évalue le billet vert par rapport à six autres devises - a progressé de 0,16% à 105,30 au début de la session asiatique, récupérant un peu de sa chute de 0,42% de la nuit, sa première baisse depuis vendredi.

Alors que les investisseurs s'attendent à ce que la Fed ralentisse bientôt son rythme de resserrement, les récentes données optimistes sur l'emploi, les services et les usines aux États-Unis ont ajouté à l'incertitude des investisseurs quant aux perspectives politiques.

Les marchés monétaires évaluent à 91 % la probabilité que le Comité fédéral de l'open market, qui fixe la politique, augmente les taux d'un demi-point le 14 décembre, avec seulement 9 % de probabilité pour une autre augmentation de 75 points de base. On considère maintenant que les taux atteindront un sommet juste en dessous de 5 % en mai.

Les décideurs de la Fed auront l'avantage de voir les dernières données sur l'inflation des consommateurs un jour avant la décision.

"L'incertitude concernant les perspectives d'inflation suggère que le risque reste élevé que le FOMC maintienne la politique à un niveau restrictif plus longtemps et entraîne à son tour l'économie dans un ralentissement plus profond", ce qui a fait baisser les rendements américains et le dollar pendant la nuit, a écrit Carol Kong, stratège à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note au client.

"Le FOMC pourrait ralentir le rythme de ses hausses de taux à 50 pb la semaine prochaine, mais à moins que l'inflation ne décélère de façon constante, les risques de hausse de la politique du FOMC demeurent."

Sur le plan politique, les démocrates ont renforcé leur très mince majorité au Sénat après la victoire étriquée du sortant Raphael Warnock en Géorgie sur l'ancienne star du football Herschel Walker, soutenue par Donald Trump.

"Je pense que le principal catalyseur du dollar restera ce que fait la Fed, car il semble que le Congrès sera toujours divisé après les élections présidentielles de 2024, à moins que les Républicains ne se ressaisissent et aient une très forte vague rouge, mais cela ne semble pas être la façon dont les choses vont se dérouler", a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA.

Les rendements du Trésor à long terme ont plongé à leur plus bas niveau depuis presque trois mois pendant la nuit, et sont restés déprimés dans les échanges à Tokyo, à environ 3,45 %.

La paire dollar-yen, qui est extrêmement sensible aux rendements américains, a continué à consolider après avoir chuté à son plus bas niveau depuis la mi-août la semaine dernière, et était dernièrement en hausse de 0,19 % à 136,81 yens par dollar après une dépréciation de 0,34 % pendant la nuit.

L'euro a peu changé à 1,0502 $, tandis que la livre sterling a baissé de 0,25 % à 1,2181 $.

L'euro a récemment augmenté grâce à des signes indiquant que le ralentissement économique de l'Europe pourrait être moins grave que ce que l'on craignait. La Banque centrale européenne révisera sa politique le 15 décembre.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont reculé, l'Aussie perdant 0,28 % à 0,6707 $ et le kiwi 0,27 % à 0,63395 $. Les devises ont gagné 0,56% et 0,61% respectivement pendant la nuit.

Le dollar américain a légèrement augmenté de 0,13 % à 6,9718 yuans dans les échanges offshore, récupérant une partie de sa baisse de 0,34 % de mercredi, lorsque le gouvernement chinois a annoncé un assouplissement de certaines mesures COVID-19 qui ont fortement entravé l'économie.