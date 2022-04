Le dollar se dirige vers son plus haut niveau depuis deux ans après que la Fed ait aidé les partisans du billet vert.

Le dollar se dirigeait vers un sommet de deux ans contre un panier de devises principales jeudi après que le procès-verbal de la réunion ait montré que la Réserve fédérale se préparait à agir de manière agressive pour lutter contre l'inflation, tandis que les devises liées aux matières premières ont encore baissé.

L'euro est resté proche d'un plus bas d'un mois sous 1,09 $, les investisseurs attendant les minutes de la Banque centrale européenne qui doivent être publiées plus tard.

Le procès-verbal de la réunion de mars de la Fed, publié mercredi, a montré que "de nombreux" participants étaient prêts à relever les taux d'intérêt par tranches de 50 points de base dans les mois à venir.

Ils ont également préparé les marchés à une réduction du bilan de la Fed après la réunion de mai à un rythme de 95 milliards de dollars par mois, le début du renversement de la stimulation massive qu'elle a injectée dans l'économie après le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

"C'est presque deux fois plus rapide que ce qui a été observé lors de la dernière réduction du bilan au cours du cycle 2017-19", ont déclaré les analystes d'ING.

"Tout ce qui précède indique que la Fed applique un pied lourd sur les freins, ce qui devrait être positif pour le dollar."

Vers 1045 GMT, le Dollar Index américain s'échangeait à 99,676 après avoir atteint plus tôt 99,823, son plus fort depuis mai 2020.

Les dollars australien et néo-zélandais ont reculé respectivement de 0,5 % et 0,2 %, le ton de la Fed ayant compensé le virage faucon de la banque centrale australienne, et un repli des prix des matières premières ayant également annulé une partie de leur vigueur récente.

Le compte-rendu de la réunion de mars de la BCE, qui doit avoir lieu plus tard dans la journée, sera surveillé afin d'obtenir un aperçu du délicat exercice d'équilibre auquel se livrent les responsables politiques pour gérer l'inflation galopante et le ralentissement de la croissance.

L'élection présidentielle française, qui s'annonce de plus en plus serrée, est un autre joker, et la perspective de voir la candidate d'extrême droite Marine Le Pen battre le président sortant Emmanuel Macron a pesé sur l'euro et la dette française avant le vote du premier tour de dimanche.

L'euro a atteint un creux d'un mois à 1,0865 $ et était en baisse de 0,1 % à 1,0887 $.

Le yen japonais a été bloqué près de son plus bas niveau sur une semaine et s'est échangé pour la dernière fois à 123,80 pour un dollar.

"Les différentiels d'inflation et la dynamique de divergence de politique monétaire qui en résulte peuvent soutenir la résilience du DXY [dollar américain] à court terme", ont déclaré les stratèges de change de Citi.

"L'inflation élevée est là pour rester et les faucons sont aux commandes. Ceci est important pour le DXY étant donné la force des taux relatifs dans la conduite de l'EURUSD et de l'USDJPY récemment."

La livre sterling a récupéré une petite partie de ses pertes récentes pour s'échanger en hausse de 0,1 % à 1,3075 $.

La vente massive d'actions et d'autres actifs à risque cette semaine a également nui aux cryptomonnaies. Le bitcoin s'est légèrement remis de sa chute de 5 % de mercredi en enregistrant une hausse de 0,5 % à 43 402 $.