Le dollar se dirige vers une baisse hebdomadaire, les traders revoyant à la baisse leurs prévisions de hausse des taux de la Fed.

Le dollar a légèrement baissé et était en passe de connaître sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive, les traders réduisant les attentes de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et l'amélioration des données sur l'inflation et les dépenses de consommation atténuant les craintes de récession.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie refuge par rapport à un panier de six autres grandes devises, est tombé à 101,43, son niveau le plus faible depuis le 25 avril. Sur une base hebdomadaire, il a baissé de 1,3 %, après une baisse de 1,45 % la semaine précédente. À 10h45, heure de l'Est (1445 GMT), le dollar était en baisse de 0,147% à 101,57.

Le billet vert a atteint un pic de près de deux décennies au-dessus de 105 au début du mois, mais il a baissé en même temps que les perspectives concernant l'ampleur des hausses probables des taux de la Fed cette année, qui ont été alimentées en partie par les craintes d'une inflation galopante.

"Le dollar perd de l'altitude à mesure que l'opinion selon laquelle la Fed mettra en pause les hausses de taux à l'automne gagne du terrain", a déclaré Joe Manimbo, analyste de marché senior chez Western Union Business Solutions.

Le procès-verbal de la réunion de mai de la Fed de cette semaine a montré que la plupart des participants pensaient que des hausses de 50 points de base seraient appropriées lors des réunions de juin et de juillet, mais beaucoup pensaient que des hausses importantes et précoces permettraient de faire une pause plus tard dans l'année pour évaluer si le resserrement de la politique contribue à maîtriser l'inflation.

Bien que l'inflation ait continué à augmenter en avril, elle a augmenté moins que ces derniers mois, selon les données publiées vendredi. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,2 %, le plus faible gain depuis novembre 2020, après avoir grimpé de 0,9 % en mars. Pour les 12 mois jusqu'en avril, l'indice des prix PCE a progressé de 6,3 % après avoir bondi de 6,6 % en mars.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain étaient plus faibles vendredi, mais ont brièvement rebondi de leurs plus bas niveaux en séance après les chiffres de l'inflation d'avril, qui ont renforcé l'espoir que le pire de la flambée des pressions sur les prix est passé.

Un rapport séparé a montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté plus que prévu le mois dernier, les ménages ayant augmenté leurs achats de biens et de services.

Le rapport américain clé de la semaine prochaine sera les chiffres des emplois non agricoles pour le mois de mai, à la fin de la semaine.

"Les données sur l'emploi nous éclaireront sur les possibilités de resserrement à partir du troisième trimestre", a déclaré M. Manimbo.

L'euro a été le principal bénéficiaire de la baisse du dollar, mais cet élan s'est également arrêté car les investisseurs estiment que la plupart des hausses de taux attendues de la Banque centrale européenne ont été intégrées dans les niveaux actuels.

La monnaie unique était en hausse de 0,06 % à 1,07395 $, après avoir atteint plus tôt ses plus hauts niveaux en un mois. La livre sterling était en hausse de 0,31 % à 1,2646 $.

Le dollar australien, sensible au risque, a progressé de 0,89 % à 0,7163 $, tandis que le dollar néo-zélandais a bondi de 1,08 % à 0,6548 $.

L'amélioration du sentiment de risque n'a cependant pas aidé le bitcoin, qui était en baisse de 0,64 % à 28 997 $, poursuivant la baisse graduelle de cette semaine depuis le niveau psychologiquement important de 30 000 $.