Le dollar se dirige vers une perte hebdomadaire, les investisseurs s'attendant à un ralentissement des hausses de la Fed.

Les échanges ont été minces pendant la nuit en raison du congé de Thanksgiving aux États-Unis, mais la plupart des devises ont étendu leurs gains face à un billet vert plus faible avant de les réduire légèrement au début des échanges en Asie.

La livre sterling a augmenté de plus de 0,5 % au cours de la nuit et s'est établie pour la dernière fois à 1,21125 $, proche de son sommet de plus de trois mois de 1,2153 $ atteint au cours de la session précédente et en voie de réaliser un gain hebdomadaire de près de 2 %.

Le yen japonais a bondi d'environ 0,7 % pendant la nuit et s'est acheté pour la dernière fois à 138,60 par dollar.

Le compte-rendu de la réunion de novembre de la Fed, publié en début de semaine, a montré qu'une "majorité substantielle" des décideurs a convenu qu'il serait "probablement bientôt approprié" de ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt -- des remarques qui ont fait chuter le billet vert.

Les hausses agressives des taux d'intérêt de la Fed et les attentes du marché quant au niveau auquel la banque centrale pourrait les porter ont été un énorme moteur de la hausse de 10 % du dollar cette année.

"Nous avons encore la troisième journée consécutive de sentiment de risque positif... Je pense que cela maintient le dollar américain à un niveau faible dans l'ensemble", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie FX à la National Australia Bank.

Par rapport à un panier de devises, le Dollar Index s'est établi à 105,94, testant son plus bas niveau sur trois mois de 105,30 atteint la semaine dernière. Il se dirigeait vers une perte hebdomadaire de près de 1 %.

Une enquête montrant que le moral des entreprises allemandes a augmenté davantage que prévu en novembre a également légèrement aidé le sentiment de risque.

Les responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE) craignent que l'inflation ne s'installe dans la zone euro, selon les comptes rendus de sa réunion d'octobre publiés dans la nuit. Toutefois, les marchés s'attendent maintenant à un mouvement plus modeste, de 50 pb, lors de la réunion de décembre.

L'euro a baissé de 0,06 % à 1,04045 $, mais est resté proche de 1,0481 $, son plus haut niveau en plus de quatre mois atteint la semaine dernière.

"Les chiffres de l'inflation dans la zone euro seront publiés la semaine prochaine, et je pense qu'ils constitueront un test important pour la fixation des prix du marché... Si nous avions une autre surprise à la hausse, je pense que les 75 points de base seraient à nouveau à l'ordre du jour", a déclaré M. Attrill.

L'Aussie a baissé de 0,17 % à 0,6753 $, après avoir augmenté de plus de 0,4 % pendant la nuit. Le kiwi a glissé de 0,19 % à 0,6252 $, mais il n'est pas loin de son pic de trois mois atteint lors de la session précédente.

Le dollar néo-zélandais se dirigeait vers un gain hebdomadaire de plus de 1,5 %, aidé par la hausse de 75 pb du taux de la Reserve Bank of New Zealand plus tôt dans la semaine et par ses perspectives de taux hawkish.

En Chine, les marchés ont également suivi de près une réduction imminente du taux de réserves obligatoires des banques (RRR).

La Chine utilisera des réductions opportunes du RRR des banques, ainsi que d'autres outils de politique monétaire, pour maintenir une liquidité raisonnablement abondante, selon les médias d'État qui citent une réunion du cabinet.

"Nous pensons qu'il est probable que la PBoC (Banque populaire de Chine) réduise le RRR de 25 pb pour la plupart des banques dans les deux prochaines semaines (voire les prochains jours)", ont déclaré les analystes de Nomura.

"Cela dit, le RRR n'aura probablement qu'un impact positif limité, car nous pensons que le véritable obstacle pour l'économie réside dans l'application plus zélée des restrictions de la Covid par les fonctionnaires locaux plutôt que dans l'insuffisance des fonds prêtables."

Le yuan offshore chinois était dernièrement en baisse de 0,1% à 7,1759 par dollar.