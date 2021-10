Le dollar se maintient à son plus haut niveau depuis un an, tandis que le bitcoin atteint 50 000 dollars.

Le dollar australien, sensible au risque, a été parmi les plus grands perdants, la Reserve Bank of Australia ayant réaffirmé qu'elle ne prévoyait pas de relever ses taux d'intérêt avant 2024.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie contre six rivaux, a augmenté de 0,13% à 93,932, revenant vers le sommet de jeudi de 94,504, son plus haut depuis fin septembre 2020.

L'indice avait grimpé jusqu'à 2,8 % depuis le 3 septembre, les traders s'empressant d'évaluer la réduction des mesures de relance économique cette année et les éventuelles hausses de taux pour 2022.

Le dollar a également bénéficié de la demande de valeurs refuges dans un contexte d'inquiétudes allant du risque de stagflation mondiale à l'impasse sur le plafond de la dette américaine.

"Le dollar a commencé la semaine sur un pied d'arrière hier, ne parvenant pas à augmenter sur une nouvelle vente d'actions, et souffrant de la décision de l'OPEP+ de s'en tenir à des hausses graduelles de l'offre (de pétrole) (400k barils/jour) qui ont fait grimper les prix du pétrole (et les devises sensibles au pétrole)", ont déclaré les stratèges d'ING dans une note.

"Comme souligné dans le FX Daily d'hier, nous pensons que les marchés continueront à acheter les creux du dollar, et c'est ce qui semble s'être produit cette nuit, le billet vert ayant rebondi de manière générale."

Les données sur les emplois non agricoles de vendredi devraient montrer une amélioration continue du marché du travail, avec une prévision de 488 000 emplois créés en septembre, selon un sondage Reuters.

Dans le même temps, l'indice des actions de la région Asie-Pacifique a reculé de 0,74 % après une chute de 1,3 % du S&P 500 dans la nuit.

Le dollar australien a chuté de 0,1 % à 0,7281 dollar, s'éloignant davantage du sommet de quatre jours atteint lundi à 0,73045 dollar.

Le dollar néo-zélandais a baissé de 0,34 % à 0,6939 $, s'éloignant également d'un sommet de quatre jours à 0,6981 $. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) décide de sa politique mercredi, les marchés tablant sur une hausse d'un quart de point des taux d'intérêt.

"La position ferme de la RBA est un poids pour le dollar australien", a écrit Joseph Capurso, stratégiste de la Commonwealth Bank of Australia, dans un rapport.

En ce qui concerne la RBNZ, "les marchés ayant déjà prévu un cycle de hausse des taux, la probabilité d'une hausse importante du dollar néo-zélandais est faible", a-t-il déclaré.

Le dollar a gagné 0,25 % à 111,19 yens, tandis que l'euro s'est affaibli de 0,21 % à 1,15965 dollar.

La livre sterling a légèrement augmenté de 0,15 % à 1,3629 $ et a atteint un sommet de trois semaines contre l'euro à 85,11 pence.

Alors que le consensus prévoit de nouveaux gains pour le billet vert - les spéculateurs ayant porté les positions longues nettes à leur plus haut niveau depuis mars 2020 - TD Securities prévient que la marge de manœuvre pourrait être limitée.

"Bien que le biais à court terme du dollar penche à la hausse, nous nous méfions de la poursuite du mouvement à ces niveaux", écrit Mark McCormick, responsable mondial de la stratégie de change de TD, dans un rapport.

Il y a déjà beaucoup de mauvaises nouvelles mondiales intégrées dans le dollar américain et "la clé pour les marchés dans les semaines à venir est de faire le tri entre l'ampleur de la prime de risque déjà intégrée et la façon dont ces facteurs évoluent", a déclaré McCormick.

Dans le même temps, les cryptomonnaies se sont redressées.

bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde en termes de valeur marchande, a atteint 50 000 dollars pour la première fois depuis le 7 septembre.

Graphic. Taux de change mondiaux https://graphics.reuters.com/GLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE/0100301V041/index.html