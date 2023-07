Le dollar s'est maintenu dans une fourchette étroite vendredi, les investisseurs attendant un rapport clé sur l'emploi américain et évaluant la perspective de taux d'intérêt plus élevés pour longtemps de la Réserve fédérale par rapport aux perspectives de croissance économique.

Le rapport sur les emplois non agricoles, très surveillé, est attendu plus tard dans la journée de vendredi. On s'attend à ce que l'économie américaine ait créé 225 000 emplois en juin.

La publication fait suite aux données de jeudi qui ont montré que les emplois privés ont augmenté le mois dernier, tandis que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté modérément la semaine dernière, suggérant que le marché de l'emploi reste solide.

Les rendements des bons du Trésor américain ont donc grimpé en flèche, alors que l'on s'attend à ce que la Fed continue d'augmenter ses taux pour maîtriser l'inflation, ce qui a maintenu le dollar à un niveau élevé au début de la journée de vendredi en Asie.

Face au billet vert, l'euro a glissé de 0,02% à 1,0890 $, tandis que le dollar néo-zélandais a récupéré une partie de ses pertes de la session précédente et a augmenté de 0,09% à 0,6163 $.

La livre sterling a également baissé par rapport au dollar et s'est achetée en dernier lieu 1,2734 $, bien qu'elle ait atteint jeudi un sommet de deux semaines à 1,2780 $, les marchés pariant que la Banque d'Angleterre augmentera ses taux d'intérêt à 6,5 % au début de l'année prochaine, alors qu'elle s'attendait auparavant à un sommet de 6,25 %.

"Les données solides (américaines) ont stimulé les attentes du marché pour une deuxième hausse des taux du FOMC, qui n'était pas considérée comme possible auparavant", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia, faisant référence à une nouvelle hausse des taux de la Fed après l'augmentation probable de 25 points de base de ce mois-ci.

"Ces données suggèrent que les chiffres de l'emploi de ce soir et peut-être les données sur les salaires moyens (pourraient) à nouveau dépasser les estimations du consensus, et si nous obtenons un autre résultat fort, cela pourrait raffermir davantage le dollar.

L'indice du dollar a augmenté de 0,03 % pour atteindre 103,12, tandis que les rendements des bons du Trésor américain sont restés proches de leurs récents sommets.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, s'est stabilisé au-dessus de 5 %, après avoir atteint jeudi 5,12 %, son plus haut niveau depuis 16 ans.

Le rendement de référence à 10 ans s'est établi à 4,0431 %, non loin du sommet de 4,0830 % atteint lors de la séance précédente.

Cela a maintenu une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain de deux à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, profondément inversée à un niveau négatif de 96,90 points de base.

"Le marché obligataire, en tout cas, reste préoccupé par l'impact de la politique monétaire restrictive des États-Unis sur l'économie, et en fait, nous nous attendons toujours à ce que l'économie américaine entre en récession plus tard dans l'année", a déclaré M. Kong.

Ailleurs, le yen a acheté pour la dernière fois 144,06 pour un dollar et était sur la voie d'un léger gain hebdomadaire, inversant trois semaines consécutives de pertes.

La monnaie japonaise a été soutenue par les gains des valeurs refuges cette semaine, en raison de la diminution de l'appétit pour le risque et des inquiétudes concernant les perspectives de croissance mondiale.

L'Aussie a augmenté de 0,09% à 0,66315 $, bien qu'il semble vouloir prolonger une troisième semaine consécutive de pertes, sous la pression de la reprise économique chancelante de la Chine.