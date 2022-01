Le dollar se maintient alors que la crise entraîne l'Aussie et le bitcoin.

Le sentiment des investisseurs s'est dégradé ces derniers jours en raison de la faiblesse des données économiques, de l'inflation galopante et des inquiétudes quant au rythme du resserrement de la politique de la Réserve fédérale américaine.

Les marchés boursiers européens ont ouvert en baisse dans les échanges matinaux vendredi, suivant la tendance établie en Asie et à la Bourse pendant la nuit.

Le Dollar Index - qui suit le billet vert par rapport aux six principales devises - a légèrement baissé de 0,1 % sur la journée, à 95,655, mais était en passe de réaliser un gain hebdomadaire de 0,5 %, sa meilleure performance depuis la mi-décembre.

Les devises considérées comme des paris plus risqués, notamment les dollars australien et néo-zélandais, ont perdu du terrain, tandis que celles considérées comme des valeurs refuges, telles que le yen japonais et le franc suisse, se sont renforcées.

"La force du dollar américain aujourd'hui ressemble certainement plus au modèle que l'on attendrait dans une période typique de risk-off", ont déclaré dans une obligation les analystes de change de MUFG.

"Il était inévitable que si les marchés boursiers continuaient à baisser, ce schéma plus normal des devises du G10 émergerait."

L'Aussie et le Kiwi ont tous deux chuté de plus de 0,5 % par rapport au dollar, en dernier lieu à 0,71860 $ et 0,67100 $.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a également été tiré vers le bas, chutant jusqu'à 6 % à 38 250 $ - son plus bas depuis août.

Le franc suisse s'est renforcé de 0,4% à 0,91350 franc par dollar, tandis que le yen a gagné jusqu'à 0,4% à 113,625 yens par dollar. La dernière fois, le yen était en hausse de 0,1% après avoir perdu un peu de son élan.

Les mauvaises ventes au détail en Grande-Bretagne ont ajouté à un récent flux de données économiques plus faibles. Les ventes ont chuté de 3,7 % en décembre, les consommateurs ayant fait une grande partie de leurs achats de Noël plus tôt et beaucoup étant restés à la maison en raison de la variante du coronavirus Omicron.

La livre a baissé de 0,2 % par rapport au dollar, à 1,35635 dollar, et de 0,5 % par rapport à l'euro, à 83,61 pence par euro.

Le dollar s'est détendu vendredi alors que les rendements des bons du Trésor américain sont retombés après une forte hausse récente alimentée par les attentes d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale à un rythme plus rapide que prévu.

Les marchés prévoient jusqu'à quatre hausses de taux cette année, à partir de mars, et s'attendent à ce que la Fed commence à réduire son bilan de plus de 8 000 milliards de dollars dans quelques mois. La banque centrale américaine se réunit la semaine prochaine pour déterminer le calendrier du resserrement de sa politique.

Si la perspective de multiples hausses de taux devrait soutenir le dollar, l'indice reste stable sur l'année.

"On pourrait penser que des taux d'intérêt plus élevés conduiraient à un dollar plus fort. Mais si l'on vous dit que les taux vont bientôt augmenter et que les bilans se réduisent à partir de juillet, pourquoi acheter maintenant. Il suffit d'attendre et d'opter pour une structure de taux plus élevée", a déclaré Mike Kelly, responsable mondial des actifs multiples chez PineBridge Investments.