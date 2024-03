Le dollar américain s'est maintenu face à une poignée de devises concurrentes mercredi, alors que les traders évaluent l'impact que des données d'inflation plus élevées que prévu pourraient avoir sur les chances d'une réduction des taux d'intérêt lors de la réunion de juin de la Réserve fédérale.

L'indice américain des prix à la consommation (CPI) a augmenté solidement en février, dépassant les prévisions et suggérant une certaine persistance de l'inflation.

Bien que l'IPC ait augmenté de 0,4 % en février, conformément aux prévisions, la hausse de 3,2 % en glissement annuel a dépassé de peu l'augmentation de 3,1 % attendue. Les chiffres de base ont également dépassé les estimations.

Les analystes se demandent donc si la Fed disposera de données suffisantes pour justifier plus de deux baisses de taux par an.

Néanmoins, les attentes du marché concernant le début des réductions de taux lors de la réunion de la Fed des 11 et 12 juin se sont légèrement atténuées, avec une probabilité de 67 % contre 71 % en début de semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"(Le président de la Fed) Powell pourrait maintenant regretter d'avoir parlé de réductions lors de son témoignage de la semaine dernière, car je pense que cela explique pourquoi les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient toujours une réduction en juin", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Alors que le dollar américain a perdu la plupart de ses gains après l'IPC, je pense que le rebond de la courbe des taux américains donne une image plus précise ; une réduction en juin est moins probable."

Néanmoins, comme de nombreuses devises comparables au billet vert restent pratiquement stables, cela suggère que les opérateurs prennent les dernières données avec sérénité, a-t-il ajouté.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a peu varié à 102,91.

L'attention se tourne maintenant vers les ventes au détail américaines, une indication des dépenses de consommation qui ont été résistantes jusqu'à présent, et les prix à la production qui doivent être publiés plus tard cette semaine.

Face au yen, le dollar s'est replié de 0,15% à 147,43, soulageant la monnaie japonaise qui a connu sa plus forte baisse en un mois mardi suite à l'évaluation légèrement plus sombre de l'économie du pays par le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda.

Les traders attendent maintenant les premières estimations des négociations salariales de printemps qui seront annoncées vendredi, et qui seront cruciales pour les calculs politiques de la BOJ sur l'opportunité de sortir des taux d'intérêt négatifs lors de sa réunion des 18 et 19 mars.

La plus grande confédération syndicale du pays a demandé des augmentations de salaire de 5,85 % cette année, dépassant les 5 % pour la première fois en 30 ans.

Ailleurs, les analystes s'attendent à ce que la Banque centrale européenne annonce mercredi le résultat des discussions sur la révision du cadre opérationnel de l'Eurosystème, qui a maintenu les taux à zéro ou plus bas et inondé les banques de liquidités par le biais d'achats d'obligations et de prêts.

L'euro est resté pratiquement stable à 1,0925 dollar, tout comme la livre sterling à 1,2793 dollar.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin était en hausse de 0,58 % à 71 478,00 $, restant en dessous du record établi lundi.

L'Ether a augmenté de 0,82 % à 3 983,30 $, non loin du pic de mardi de 4 095,40 $, son plus haut depuis 2021.