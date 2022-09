Le dollar se maintient avant la Fed, le yuan est sous pression

L'envolée du dollar a poussé le yuan offshore au-delà du seuil critique de 7 pour un dollar pendant la nuit, pour la première fois en plus de deux ans, le yuan restant sous pression à 7,0032 dans les premiers échanges asiatiques.

Le yuan est resté sous pression à 7,0032 dans les premiers échanges en Asie. L'unité onshore s'est dangereusement rapprochée du point de rupture et a clôturé à 6,9971 par dollar.

Souvent utilisé comme un proxy liquide pour le yuan, l'Aussie a atteint vendredi un plus bas de deux mois à 0,6685 $.

Le kiwi est également tombé à 0,5956 $, son plus bas niveau depuis mai 2020.

"Je pense que c'est en partie cela, je pense que c'est un niveau psychologique", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie FX à la National Australia Bank, à propos de la corrélation entre les devises des antipodes et la baisse du yuan.

"Mais je pense aussi que c'est la grande chute des prix du pétrole et aussi d'autres matières premières... l'ampleur du mouvement des prix du pétrole a évidemment eu un impact sur toutes les matières premières ou les devises pro-cycliques."

Pendant ce temps, l'euro était en hausse de 0,14 % à 1,0008 $, tandis que la livre sterling gagnait 0,02 % à 1,1474 $.

Le dollar était en baisse de 0,37% contre le yen japonais à 142,96, légèrement aidé par les espoirs d'une éventuelle intervention sur la monnaie.

Les traders se concentrent maintenant sur une série de réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale, de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine, avec la Fed au centre de l'attention.

Les données sur le commerce de détail américain publiées cette nuit ont montré que les ventes au détail ont rebondi de manière inattendue en août, tandis qu'un rapport distinct du département du travail a montré que les demandes initiales d'allocations de chômage de l'État ont diminué de 5 000, ce qui renforce l'idée que l'économie pourrait tolérer des taux d'intérêt plus élevés.

Les rendements du Trésor ont augmenté à la suite de ces données, les investisseurs ayant révisé leurs attentes quant à l'évolution des taux. Le taux à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans à 3,879 % pendant la nuit, et s'est établi pour la dernière fois à 3,8646 %. Entre-temps, les rendements à 10 ans se sont raffermis à 3,4431 %.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent maintenant une probabilité de 25 % d'une hausse de 100 points de base lors de la réunion de la semaine prochaine.

"La force du dollar va persister, du moins à court terme. Les deux facteurs clés qui soutiennent le dollar américain sont toujours en place, nous avons donc des prix de marché très hawkish pour le FOMC ... et aussi, nous avons cette détérioration des perspectives de croissance mondiale", a déclaré Carol Kong, associé principal pour l'économie internationale et la stratégie des devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Tant que les perspectives de l'économie mondiale sont encore faibles, le dollar américain peut rester fort et peut-être même augmenter un peu."

L'indice du dollar américain a baissé de 0,16 % pour atteindre 109,61, mais reste proche de son sommet de 110,79 atteint en deux décennies.