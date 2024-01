Le dollar s'est maintenu dans une fourchette étroite par rapport à ses principaux concurrents mardi, alors que les traders attendent la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale pour obtenir des indices sur la date à laquelle la banque centrale américaine pourrait réduire ses taux d'intérêt.

Dans l'intervalle, les données sur l'ouverture des marchés de l'emploi du Département américain des statistiques du travail, attendues plus tard dans la journée, agiront comme un avant-goût du rapport sur la masse salariale, très surveillé, qui sera publié vendredi.

Le dollar est resté stable dans la matinée en Asie, les participants au marché se montrant prudents avant la réunion de deux jours du FOMC qui débute mardi.

Alors que l'on s'attend à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt, l'attention se porte sur le ton que le président de la Fed, Jerome Powell, adoptera lors de la conférence de presse de mercredi et sur tout indice de réduction des taux dans un avenir proche.

Les marchés évaluent actuellement à 46,6 % la probabilité que la banque centrale américaine commence à réduire ses taux en mars, contre 73,4 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du groupe CME, car les données renforcent l'idée que la croissance économique reste solide.

"Je pense que la réunion du FOMC ne sera pas aussi dovish que les prix actuels du marché le suggèrent", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Si l'on en croit les récents commentaires de la Fed, il est peu probable qu'elle lâche une colombe dans la foule, ce qui risque de faire rebondir le dollar américain et les rendements.

Les chiffres des ouvertures de postes aux États-Unis, mardi, donneront le coup d'envoi d'une semaine de données sur l'emploi national, qui culminera avec le rapport clé sur la masse salariale américaine de janvier, vendredi. Les données donneront une autre indication sur la solidité de la plus grande économie du monde après la campagne de hausse agressive de la Fed.

La zone euro offrira également un autre coup d'œil sous le capot économique avec les données rapides du PIB pour le quatrième trimestre publiées mardi, mais les attentes sont pour des perspectives beaucoup plus faibles que son homologue américain.

Par ailleurs, les responsables politiques de la Banque centrale européenne n'étaient pas d'accord lundi sur le calendrier exact d'une réduction ou sur le déclenchement d'une action, ce qui n'a pas empêché les opérateurs de tabler sur une action en avril.

L'euro est resté pratiquement inchangé à 1,0838 dollar.

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2716 $, restant ferme avant la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre cette semaine.

Ailleurs, le dollar a cédé 0,15% contre le yen à 147,24 par billet vert.

Le taux de chômage au Japon est tombé à 2,4% en décembre par rapport au mois précédent, ont montré les données du gouvernement mardi, juste en dessous de la prévision médiane des économistes de 2,5% dans un sondage Reuters.

"D'après les minutes de la BOJ (décembre), les décideurs politiques sont de plus en plus confiants quant aux perspectives d'investissement en raison de l'augmentation de la rentabilité des entreprises, bien qu'il y ait encore une incertitude persistante sur le rythme des gains salariaux", a déclaré Wei Liang Chang, stratège en matière de devises et de crédit chez DBS.

"Un ajustement de la politique de taux d'intérêt négatif (NIRP) est donc plus probable au deuxième trimestre après les négociations salariales du printemps, et le dollar/yen serait davantage influencé par la Fed que par les attentes d'un changement de politique de la part de la BOJ à court terme.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,22 % pour atteindre 43 275,63 $.