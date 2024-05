Le dollar s'est stabilisé face aux autres devises vendredi, après une révision à la baisse du PIB américain pour le premier trimestre, suggérant une marge de manœuvre pour la Réserve fédérale pour réduire les taux d'intérêt cette année, tandis que les investisseurs se préparent à un rapport clé sur l'inflation.

Les données officielles ont montré que l'économie américaine a progressé à un taux annualisé de 1,3 % de janvier à mars, en baisse par rapport à l'estimation de 1,6 %, après des révisions à la baisse des dépenses de consommation.

Cette révision maintient la Fed sur la voie d'une réduction potentielle des taux d'intérêt au moins une fois cette année et ravive l'espoir que ces réductions interviendront le plus tôt possible.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés prévoient actuellement 55 % de chances que les baisses de taux commencent en septembre, contre 51 % la veille.

Les rendements du Trésor américain, qui avaient fait grimper le billet vert à son plus haut niveau depuis le 14 mai, à 105,17, jeudi, alors qu'ils atteignaient des sommets sur plusieurs semaines, ont reculé après la publication des données sur le PIB.

L'indice du dollar s'est consolidé autour de 104,82 après avoir chuté jusqu'à 104,63 dans la nuit.

Alors que la révision du PIB a été utile en ajoutant des signes que la croissance pourrait ralentir, la Fed aura probablement besoin de plus de données avant de se sentir suffisamment à l'aise pour commencer à réduire, a déclaré Sim Moh Siong, stratège de change à la Banque de Singapour.

"L'économie américaine semble résistante même s'il y a des signes de ralentissement... Je pense que le principal problème, à savoir la rigidité de l'inflation américaine, n'a pas vraiment changé".

Le marché attend maintenant la publication de la mesure préférée de l'inflation de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), pour obtenir des indications supplémentaires sur la façon dont la banque centrale pourrait procéder.

Des données plus faibles sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis au début du mois de mai ont ravivé les attentes de réduction des taux d'intérêt pour cette année, affaiblissant le dollar dans tous les domaines et le mettant sur la voie d'afficher ses premières pertes mensuelles en 2024.

Mais les attentes de réduction des taux d'intérêt en 2024 ont vacillé face aux signes d'une inflation persistante, et plus récemment grâce à une hausse surprise du moral des consommateurs dans les données de mardi.

"Il ne reste plus qu'à attendre le rapport sur l'inflation PCE d'aujourd'hui pour savoir ce que les marchés vont faire... Je pense toujours qu'il peut y avoir une surprise à la hausse dans le rapport PCE qui pourrait rapidement inverser les mouvements de jeudi", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.

Face au billet vert, le yen s'est maintenu autour de 156,835, restant loin de son plus bas niveau en quatre semaines de 157,715 pour un dollar, alors que le ministre des finances japonais a réitéré ses avertissements sur les mouvements excessifs de devises.

Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base des consommateurs à Tokyo s'est accélérée en mai mais que la croissance des prix excluant l'effet du carburant a ralenti, augmentant l'incertitude sur le calendrier de la prochaine hausse des taux de la Banque du Japon.

Le yen s'est régulièrement rapproché de son niveau le plus bas depuis 34 ans, à savoir 160,245 il y a un mois, un niveau qui, selon les acteurs du marché, a déclenché deux séries d'interventions de vente de dollars de la part de Tokyo.

Ces soupçons pourraient être confirmés lorsque le Japon publiera les chiffres officiels des interventions sur le marché des changes dans la soirée asiatique.

Le yuan chinois est resté stable face au billet vert à 7,2555 après qu'une enquête officielle ait montré que l'activité manufacturière en Chine a chuté de manière inattendue en mai.

Ailleurs, l'euro a légèrement baissé de 0,14% à 1,08165 $ après avoir touché un plus bas de deux semaines à 1,07885 $ pendant la nuit.

Les données sur les prix dans la zone euro sont attendues plus tard dans la journée, après un taux d'inflation plus élevé que prévu en avril pour l'Allemagne mercredi.

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2714 $, en baisse de 0,13 % sur la journée, après avoir atteint 1,2801 $ mardi pour la première fois depuis le 21 mars.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,04 % pour atteindre 68 494,87 $.