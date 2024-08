Le dollar était proche de son plus haut niveau en une semaine par rapport aux autres principales devises vendredi, après que la plus forte baisse des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis depuis près d'un an ait apaisé les craintes d'une récession économique imminente.

La devise américaine est restée stable face au yen japonais après un rebond de trois jours, alors que les données sur l'emploi plus fermes que prévu publiées jeudi ont incité la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt dans le courant de l'année.

Le yen et le franc suisse - une autre monnaie refuge - sont restés proches de leurs plus bas niveaux en une semaine, alors que les principaux marchés boursiers ont augmenté et que les rendements des bons du Trésor ont baissé.

Les marchés ont connu une semaine agitée, déclenchée en grande partie par des chiffres étonnamment faibles sur les salaires américains il y a une semaine, qui ont fait chuter les actions mondiales, tandis que la demande pour la sécurité des actifs tels que le yen et le franc a fait grimper ces devises à leur plus haut niveau depuis le début de l'année lundi.

"La perspective d'avoir un environnement purement axé sur le risque, favorable aux devises, pour le second semestre de cette année, est beaucoup moins intéressante étant donné que nos prévisions sont plus conservatrices sur le dollar/yen et l'euro/franc suisse", a déclaré Yvan Berthoux, stratège de change d'UBS.

"Nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait un débouclage plus important. L'élimination a été assez claire dans cet environnement".

Le dollar a légèrement baissé de 0,2% à 146,96 yens à 1133 GMT, en route pour une progression d'environ 0,3% cette semaine, ce qui serait sa première hausse hebdomadaire en six semaines.

Contre le franc suisse, il a diminué de 0,3% à 0,8644 franc, mais il est toujours sur la voie d'une progression hebdomadaire de 0,8%.

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué plus que prévu la semaine dernière, apaisant les craintes d'un effondrement du marché du travail et renforçant l'idée qu'un ralentissement progressif reste intact.

Les chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 50 points de base lors de sa prochaine réunion des 17 et 18 septembre sont tombées à 55 %, contre 69 % un jour plus tôt, une réduction de 25 points de base étant désormais considérée comme ayant une probabilité de 46 %, selon l'outil FedWatch du CME Group.

LE DÉBOUCLAGE DE LA POSITION COURTE SUR LE YEN EST-IL TERMINÉ ?

Le yen s'est envolé ce mois-ci, atteignant son niveau le plus élevé depuis le 2 janvier à 141,675 pour un dollar lundi, alors que le dénouement des positions courtes a fait boule de neige, à la suite d'une hausse surprise des taux par la Banque du Japon et de la faiblesse des indicateurs économiques américains.

Les chiffres de la Commodity Futures Trading Commission donneront une indication plus claire, plus tard dans la journée de vendredi, de l'ampleur des achats de yens qui ont eu lieu.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres, est resté pratiquement stable à 103,20 après trois jours de hausse.

L'euro était en légère baisse à 1,09175 dollar, mais n'a guère changé par rapport à la semaine précédente. Lundi, il a atteint 1,1009 dollar pour la première fois depuis le 2 janvier.

La livre sterling a glissé à 1,2743 $, après une hausse de 0,5 % au cours de la nuit qui l'a ramenée à son plus bas niveau depuis plus d'un mois. Cependant, elle est restée sur la voie d'une quatrième semaine consécutive de baisse.

Le dollar australien a glissé de 0,3 % à 0,6572 $, avant d'atteindre son niveau le plus élevé depuis le 24 juillet plus tôt dans la session, tandis que le dollar néo-zélandais a atteint un sommet de trois semaines de 0,6035 $ avant de rester stable sur la journée à 0,6013 $.