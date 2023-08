Le dollar est resté sur le devant de la scène en Asie mercredi, conservant ses gains de la nuit par rapport à ses principaux homologues, les investisseurs recherchant la sécurité de la monnaie face aux risques liés à l'économie chinoise en difficulté et aux dégradations des banques américaines.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, se sont maintenus près de leurs plus bas niveaux plurimensuels. Le yuan chinois a toutefois bénéficié d'un certain répit après que la banque centrale a fixé un taux officiel plus élevé que prévu, signalant son inconfort face aux récentes baisses.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres devises - a peu varié à 102,50 dans la matinée asiatique, après une hausse de 0,47 % au cours de la session précédente.

Les inquiétudes concernant l'économie mondiale se sont ravivées après que les données de mardi ont montré que les importations et les exportations chinoises se sont contractées plus rapidement que prévu en juillet.

Mercredi, les prix à la consommation en Chine ont baissé pour la première fois depuis plus de deux ans en juillet, alimentant les craintes de déflation, bien que la baisse de 0,3 % ait été légèrement inférieure aux prévisions d'un sondage Reuters.

Les inquiétudes concernant les banques américaines ont renforcé le sentiment d'aversion au risque, après que Moody's a abaissé les notes de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille et a déclaré qu'elle pourrait déclasser certains des plus grands prêteurs du pays, y compris Bank of New York Mellon et US Bancorp. Rome a également provoqué des remous en instaurant une taxe exceptionnelle de 40 % sur les bénéfices des banques italiennes.

Les bons du Trésor américain ont également fait l'objet d'une forte demande de la part d'investisseurs en quête de refuge, les rendements à 10 ans repassant brièvement sous la barre des 4 %.

"Dans d'autres circonstances, j'aurais regardé le rendement à 10 ans inférieur à 4 % et j'aurais dit que le dollar devrait être plus bas, mais cela témoigne simplement de l'environnement sans risque dans lequel nous nous trouvons", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie en matière de devises étrangères à la National Australia Bank.

En Chine, "il n'y a pas encore de signes officiels d'un soutien imminent" à l'économie, malgré la "protestation contre la récente hausse du taux dollar-yuan" implicite dans la fixation forte du yuan, a déclaré M. Attrill.

Le dollar a baissé de 0,12% à 7,2274 yuans dans les échanges offshore après que la Banque Populaire de Chine ait fixé le taux médian pour les échanges onshore à 7,1588, beaucoup plus fort que l'estimation de Reuters de 7,2198.

Le dollar australien, qui sert souvent d'indicateur des perspectives économiques de la Chine, est resté stable à 0,6543 dollar, après avoir atteint mardi son niveau le plus bas depuis le 1er juin, à 0,6497 dollar.

Le kiwi néo-zélandais a glissé de 0,16% à 0,6054 $, se rapprochant du plus bas de deux mois de la séance précédente à 0,6035 $.

Le dollar américain est resté ferme malgré des signaux plus pessimistes de la part des responsables de la Réserve fédérale cette nuit, le président de la Fed de Philadelphie Patrick Harker suggérant que les taux d'intérêt sont déjà assez élevés, faisant écho à l'opinion du président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic.

Le message est toutefois loin d'être uniforme, la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, ayant déclaré lundi que de nouvelles hausses étaient probables.

"Nous commençons à recevoir des commentaires plus pessimistes de la part des responsables de la Fed, et vous commencez à penser, OK, que la pensée commence vraiment à changer", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur de la succursale de Tokyo de la State Street Bank and Trust.

"Je ne sais pas s'il s'agit d'un tournant décisif, mais cela jette un pavé dans la mare pour la prochaine réunion.

Les opérateurs du marché monétaire continuent de privilégier une hausse de taux d'un quart de point lors de la prochaine réunion de politique monétaire en septembre, avec une probabilité de 86,5 %.