Le dollar est resté ferme ce mardi et l'Aussie a subi une légère pression alors que les traders attendaient la décision de la Banque de réserve d'Australie sur les taux d'intérêt, avec des paris sur le fait que les taux pourraient avoir atteint leur maximum.

L'Aussie était 0,5% plus bas à 0,6431 $ dans les premiers échanges. Les données d'inflation plus faibles que prévu pour le mois de juillet font que les marchés sont presque certains que le taux d'intérêt restera à 4,1% lorsque la RBA annoncera sa décision dans les prochaines heures, ce qui est bien plus bas que les taux américains au jour le jour qui se situent entre 5,25 et 5,5%.

La réunion est la dernière du gouverneur Philip Lowe avant que Michelle Bullock ne prenne le relais, et l'accent sera mis sur ce qui peut être tiré des perspectives. L'Australie a réduit ses prévisions d'exportation de blé mardi, bien que les données des comptes courants aient montré que pour le deuxième trimestre, les volumes de toutes les exportations ont contribué à stimuler l'économie.

Les marchés des devises ont été stables durant la nuit, avec des volumes allégés par un jour férié aux États-Unis et avec peu de données économiques permettant d'évaluer si les cycles de randonnée mondiaux pourraient également être à la fin.

L'euro s'est éloigné de ses plus bas récents et s'est stabilisé à 1,0793 dollar au début de la session asiatique. Les bons du Trésor américain ont ouvert en baisse en Asie, après la fermeture du marché au comptant lundi, avec des rendements à 10 ans en hausse de 3 points de base à 4,20 %.

Le yen a baissé durant la nuit et les analystes le voient se rapprocher des 150 yens pour un dollar, à moins d'un changement radical de l'écart entre les rendements japonais, proches de zéro, et les rendements américains, confortablement supérieurs à 4 %. Un dollar a été acheté pour la dernière fois à 146,55 yens.

Une vente aux enchères d'obligations d'État japonaises mardi pourrait changer la donne, si elle échoue et que les rendements augmentent - bien qu'un effondrement des dépenses des ménages puisse maintenir les taux à leur niveau actuel.

"Je pense que les 150 yens seront probablement défendus à nouveau et le ministère des Finances veut probablement implanter cela dans les acteurs du marché", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur de la succursale de Tokyo de la State Street Bank, en faisant référence à l'intervention du gouvernement sur le marché des changes.

Ailleurs, l'attention se porte sur la façon dont les données orientent les taux d'intérêt à l'Ouest et sur la question de savoir si les mesures de relance prises au compte-gouttes en Chine indiquent que Pékin intensifie son soutien économique.

Des assouplissements sur les restrictions d'achat de maisons sont attendus, et la Chine a réduit les taux d'intérêt tout en intervenant pour soutenir la monnaie. Le yuan s'est maintenu à 7,2825 mardi.

Les données PMI sont attendues plus tard dans la session, ainsi que les prix à la production européens - bien qu'ils n'aient pas tendance à s'écarter beaucoup des estimations publiées précédemment - et les commandes d'usines américaines.

"Le plus important est de savoir comment les données de chaque pays évoluent, ce qui permettra de savoir si ces cycles de resserrement sont définitivement terminés - ou peut-être pas", a déclaré Imre Speizer, stratège chez Westpac à Auckland. "C'est un jeu d'attente.

La livre sterling s'est maintenue à 1,2624 dollar. Le dollar néo-zélandais a glissé de 0,2 % pour atteindre son plus bas niveau en une semaine, à savoir 0,5926 $.